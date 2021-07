https://cz.sputniknews.com/20210721/fiala-kritizuje-vladu-babise-za-afery-ve-volbach-ma-velke-ambice-15216192.html

Fiala kritizuje vládu Babiše za aféry. Ve volbách má velké ambice

Fiala kritizuje vládu Babiše za aféry. Ve volbách má velké ambice

Předseda ODS a šéf koalice Spolu Petr Fiala v pořadu CNN Prima News 360° Pavlíny Wolfové ostře kritizoval vládu Andreje Babiše. Považuje ji za skandální a... 21.07.2021, Sputnik Česká republika

Fiala má za to, že současná vláda neví, jak řešit problémy země a také figuruje v množství korupčních kauz.Jako příklad Fiala uvedl podezření ze střetu zájmů Babiše nebo informace z diáře předsedy poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka. Když politik čelí obvinění, pak by podle koalice Spolu měl vyvodit odpovědnost a odstoupit.Co se týče průzkumů preferencí voličů, koalice Spolu nabírá kolem 20 procent, což představuje třetí příčku hned za hnutím ANO a koalicí Pirátů a STAN.Mnozí Fialovi vytýkají jeho nevýrazné chování a nudné vystupování. Fiala ale na kritiku odpovídá slovy, že se nehodlá přidat k politickým bavičům.Dodal, že prací politika je řešení problémů, serióznost, slušnost a hodnoty, bavit lidi mezi jeho povinnosti nepatří.Fiala má ambici vyhrát letošní volby do Sněmovny a to se ziskem nejméně 25 procent hlasů. Šéf ODS také zmínil, s kým si po volbách nedovede představit spolupráci.Kauza FeriPůvodně měl koalici pomoci přitáhnout zejména mladší voliče Dominik Feri. Kvůli kauze o sexuálním obtěžování, do které se politik dostal, rezignoval na poslanecký mandát a zřekl se také kandidatury ve volbách.Na druhé straně ale vyzdvihl skutečnost, jak rychle Feri ze zmíněného obvinění vyvodil politickou odpovědnost a odstoupil.Šéf ODS má v létě plány naplno rozjet předvolební kampaň pro říjnové volby. Oceňuje, že díky rozvolnění opatření má možnost se s lidmi setkávat osobně.

Červenáček Včera se v pořadu interwiu známá blka Fiali nejdříve zeptala, jak se cítí. Odpověděl, že se cítí dobře. Velmi mě to rozesmálo. Jakoby naznačovala, že patří do ústavu.... Co říká například Fiala, genetičtí odpadi a další magorstvo, nečtu. U článku jsem si přečetl jen nadpis. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

