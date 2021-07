https://cz.sputniknews.com/20210721/heterosexualne-zalozeny-pedofil-hleda-pratele-poslanec-nacher-poukazal-na-posun-hranic-normality-15220265.html

„Heterosexuálně založený pedofil hledá přátele." Poslanec Nacher poukázal na posun hranic normality

Na sociálních sítích vypukla přestřelka mezi aktivisty a politikem za hnutí ANO kvůli lidem, které „přitahují děti“. Dovolil si vedle sebe postavit pedofily a... 21.07.2021, Sputnik Česká republika

Uživatelka Twitteru Marie Sedláčková publikovala několik fotografií obrazovky ze stránky www.pedofilie-info.cz (Československá pedofilní komunita, ČEPEK), kde například jistý „heterosexuálně založený pedofil na holčičky ve věku přibližně od 4 do 11“ píše, že „hledá přátele“.„Tak tohle je prosím dámy a pánové spolek, který ve svých stanovách uvádí jako jeden ze dvou způsobů financování „dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.“ Na tohle přispíváme?“ reagoval pedofilní komunitu uživatel Twitteru Marek.Jedním z těch, kdo se do diskuze okolo pedofilie zapojil, byl i poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher. Ten ve svém komentáři na Twitteru poukázal na neustálé posouvání hranic směrem od normality a na neustále rostoucí počet písmenek ve zkratce LGBT.„Ty hranice se posouvají, proto se počet písmenek rozrůstá LGBTQI… Za pár let to budeme muset akceptovat a slova o tom, jestli to je „normální” nebudou přípustná,“ napsal Patrik Nacher na svých sociálních sítích.Na Nachera za jeho slova okamžitě zaútočili někteří sledující. Vadí jim spojování pedofilie a LGBT.„Skandální! Patrik Nacher spojuje pedofilii a LGBT+ lidi. Když to samé před lety udělala poslankyně Nytrová, pozval si ji Sobotka veřejně na kobereček a v dalších volbách nekandidovala. Pan Nacher je lídr ANO v Praze. To jsou ty „konkrétní činy“, Andreji Babiši!“ uvedla uživatelka Adéla Horáková.Horáková kromě tohoto svého vyjádření Nachera konfrontovala hned v diskuzi pod jeho tweetem.„Pane Nachere, spojujete zde pedofilii a gaye, lesby, bisexuály, trans* a intersex lidi. To je skandální. Na základě čeho? Víte, že 90 % sexuálních útoků na děti spáchají heterosexuální muži, kteří ani nejsou pedofily? Asi jste se neobtěžoval si nic zjistit, jako vždy, jen útočíte,” napsala.Nacher na ni reagoval výzvou, aby si jeho slova přečetla ještě jednou, neboť si prý vymýšlí a vyrábí nepřátele, aby měla proti komu bojovat.„Nikoliv, nic nespojuji, přečtěte si to ještě jednou a pořádně, nevytvářejte chiméry. Vyrábíte si nepřátele, abyste mohla proti někomu bojovat a čerpat finance, nebo jaký to má smysl?” uvedl Patrik Nacher.ČEPEK„Jsme skupina lidí, kterou spojuje jedna věc – erotická náklonnost k dětem,“ uvádí na svých stránkách Československá pedofilní komunita a dodává: „Naším cílem je především poskytnutí informací o pedofilii mladým lidem na počátku puberty, kteří zjišťují, že je sexuálně přitahují děti nebo mladiství. Chceme těmto lidem pomoci se s jejich menšinově zaměřenou sexualitou smířit a přizpůsobit se společnosti tak, aby byli sami se sebou spokojeni, aniž by porušovali společenské normy nebo dokonce zákon.“Spolek na svých stránkách dále píše, že jeho cílem není „legalizace sexuálních aktivit s dětmi, snižování věkové hranice k legálním sexuálním aktivitám, zavádění registrovaného partnerství nebo manželství s dětmi, omlouvání pachatelů trestných činů páchaných na dětech či dokonce jejich krytí“.ČEPEK ve svých stanovách uvádí, že je financován mimo jiné ze státního rozpočtu České republiky a jiných veřejných rozpočtů formou grantů, dotací a příspěvků.

vaclav kalousek Pedofilové Transsexuálové preferování homosexuality 50 pohlaví to už je na západě běžné 2

Červenáček Nedebile K. Olinko🚾, třeba by ten poslanec zabral na tvá tanga a fotky - však víš, kterých tvých částí. .. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 1

2

Zprávy

