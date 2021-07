Karlovarský kraj postrádá ruské turisty. Esem v rukávu je kongresová turistika

https://cz.sputniknews.com/20210721/karlovarsky-kraj-postrada-ruske-turisty-esem-v-rukavu-je-kongresova-turistika-15223664.html

Kongresová turistika by mohla pomoci Karlovarskému kraji v oblasti cestovního ruchu, který byl výrazně poznamenán pandemií covidu-19. Současně většinu turistů... 21.07.2021, Sputnik Česká republika

„Člověk, který přijede třeba do Karlových Varů na kongres, se často vrací jako běžný turista,“ nedávno uvedla primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová.Předtím, než se Ferklová začala věnovat politice, působila jako ředitelka Grandhotelu Pupp, proto ji tato problematika cizí není.Předseda krajské sekce Asociace hotelů a restaurací Jan Kronika má za to, že Karlovy Vary už nelákají pořadatele kongresů, jako tomu bylo v nedávné minulosti.„Už to není takové jako třeba před deseti lety,“ uvádí Kronika. Určitý pokles v oblasti kongresové turistiky ale nedává jednoznačně za vinu koronavirové pandemii. Má za to, že odzněla tak nějak sama.Má za to, že Karlovy Vary, Mariánské nebo Františkovy Lázně jsou pro tento typ turistiky ideální, a proto je do světa třeba vyslat takový signál.„Zvláště v době, kdy nejsou hotely obsazené zahraniční klientelou. Musíme proto do světa vysílat signály, že o tuto formu cestovního ruchu máme v kraji zájem,“ uvedl dál Kronika.Ředitel lázeňského hotelu Thermal Vladimír Novák považuje kongresovou turistiku za jednu ze základních. „Kongresová turistika tady bude, je jednou z noh, na kterých chceme stát,“ uvedl.Obnova tohoto druhu cestovního ruchu podle něj nebude lehká, ale věří, že se to povede.První větší kongres by se měl podle Nováka konat v polovině září. Do té doby bude k dispozici větší část ubytovací kapacity Thermalu k dispozici. V současné době, je většina hostí z Česka.Situace je horší v hotelech, které se soustředí na klientelu z Ruska. Jan Kronika, který vede hotel Čajkovskij, přiznal, že čeští turisté nedokázali zcela nahradit turisty z Ruska.„Češi k nám hodně jezdí i na státní vouchery, pomalu se zvedají i počty klientů z Německa. Přesto je hotel aktuálně naplněný ze 60 až 70 procent. V předkovidových letech jsme měli v této době vlastně prakticky stále plno,“ informoval Kronika.

josefnovak_36 rusa jste vyhnali, tak prostě zchudnete. 1

Karel Adam A nejvíce už několik let pláče Praha, napřed vyhnali turisty z Ruska, potom Číňana a zůstali skrblíci z EU kteří to nevytrhnou. 1

