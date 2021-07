https://cz.sputniknews.com/20210721/konecna-chceme-mit-z-beloruska-dalsi-ukrajinu-nebo-snad-syrii-nebo-libyi-15210163.html

Konečná: Chceme mít z Běloruska další Ukrajinu nebo snad Sýrii nebo Libyi?

Komunistická europoslankyně Kateřina Konečná ve svém příspěvku na Facebooku upozornila na problém s přívalem nelegální migrace v Litvě, který nastal v důsledku...

Poté, co Litva nedávno informovala o extrémní situaci na svých hranicích s Běloruskem kvůli mimořádnému přílivu nelegálních migrantů, běloruský lídr uvedl, že jeho země již nebude zastavovat nelegální migranty proudící do zemí EU. Kvůli sankcím Západu na to Minsk totiž „nemá ani peníze, ani sílu“. Konečná se v této souvislosti podivuje, proč Evropská unie stále nechce pochopit, že podobný vývoj situace jen opakovaně svědčí o neúčinnosti sankční politiky.Kromě zcela chybějícího přínosu takového přístupu pro EU to dokonce přispívá k úplné a vytrvalé regresi té země, která je zatížená sankcemi.„Chceme mít z Běloruska další Ukrajinu nebo snad Sýrii nebo Libyi? Není čas si přestat hrát na světového ‍policajta a vyvážet náš „nejlepší” systém tam, kde o něj vůbec nestojí?!“ argumentuje Konečná.Politička si rozhodně přeje, aby ve světě bylo více stabilních zemí a méně občanských válek, proto se domnívá, že unie musí přezkoumat svůj vztah k zemím s jinými režimy a tradicemi.„Chceme tady mít další migrační vlnu nebo snad konečně začneme s okolními zeměmi jednat s respektem, budeme propagovat politiku nevměšování a vzájemně prospěšné spolupráce?“ uzavřela celou věc europoslankyně.Litva a nelegální migraceZmiňme, že Litva hlásí v poslední době nárůst počtu zadržovaných nelegálních migrantů na hranici s Běloruskem. Podle posledních údajů tak bylo zadrženo více než 1,7 tisíce nelegálních migrantů od začátku tohoto roku, což více než 21krát převyšuje ukazatele z minulého roku.Vilnius tvrdí, že právě Bělorusko organizovaně přes hranice posílá do Litvy lidi, a to zejména z Iráku a dalších blízkovýchodních zemí či z Afriky.Když běloruský prezident Alexander Lukašenko komentoval obvinění Vilniusu z účasti Minsku na nelegální migraci, uvedl, že v Litvě existují zločinecké skupiny, které se samy podílejí na přepravě nelegálních přistěhovalců do této republiky. Doporučil tedy Vilniusu, aby se díval tímto směrem, a nevinil Minsk. Rovněž přislíbil pomoc, ale ne zdarma.Lukašenko navíc zdůraznil, že zapojení zločineckých skupin v Litvě do problému migrace se je očividné.„Proč to nevidí? Jakmile zlikvidují skupiny, které do Litvy přivážejí nelegální migranty za peníze, pak bude nelegální migrace do Litvy nižší než loni. Budou to jen jednotky. Takže, ať na tom začnou pracovat. Pokud potřebují pomoc, poskytneme jim ji, ale ne zadarmo,“ dodal prezident.

