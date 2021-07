https://cz.sputniknews.com/20210721/krainova-vyzvala-zeny-k-sebelasce-zaznela-podpora-i-slova-kritiky-co-ji-lide-vycitali-15216470.html

Krainová vyzvala ženy k sebelásce. Zazněla podpora, i slova kritiky. Co jí lidé vyčítali?

Modelka Simona Krainová patří mezi nadšené uživatelky sociální sítě Instagram. Prostřednictvím svého profilu umožňuje svým fanouškům být s ní alespoň ve... 21.07.2021, Sputnik Česká republika

Simona zveřejnila fotku, ke které napsala rozsáhlý komentář na vážnější téma. Nejprve vyzvala ženy, aby se měly rády a následně vložila i citát.Vyzvala, aby na sebe ženy byly méně přísné, a to co se jim nelíbí, aby změnily. „Začněte se hýčkat a dopřejte si péči o samu sebe. Když budete odpočatější, budete spokojenější a tudy vede cesta k té opravdové sebelásce. Dovolte si na sebe udělat čas, dopřejte si kosmetiku, navštivte wellness s kamarádkami, až to samozřejmě bude možné, anebo si jděte zaběhat. Dělejte vše, po čem vaše srdce touží, abyste se cítily lépe a zamilovaly se samy do sebe,“ uvedla.Pokračovala s tím, že když postupem času začne mít člověk rád sám sebe, najednou si začne více všímat toxických a negativních lidí ve svém okolí. Vyzvala, aby si ženy nastavily své hranice, aby bylo jasné, co si může dovolit manžel, šéf nebo rodina. „Nenechte si ubližovat, mějte svoji hodnotu a pracujte na lásce k sobě samé. Ta je klíčem ke všem krásným věcem v životě,“ dodala.Nutno podotknout, že reakce pod fotkou byly různorodé. Někteří sledující vyjádřili Simoně podporu a souhlas s tím, co napsala. „Tyhle slova by měla být povinnou četbou pro dívky už na základce,“ vzkázala jí jedna ze sledujících.„Ano, mějme se rádi či rády. Není to sobecké, ba naopak. Když budeme mít rádi sami sebe, budeme šťastní a spokojení a spolu s námi i naše okolí, rodina a přátelé,“ souhlasila další uživatelka. „Úžasná slova, která by měla patřit každé ženě,“ zaznělo dále.Někteří však Simonu poněkud zkritizovali… „Obdivuji ženy, které umějí přirozeně stárnout. Což vy neumíte,“ stálo v jednom z komentářů. Simona se však nedala a na komentář zareagovala. „Nějak mi to nejde, omlouvám se. Každý ráno vstanu a mám ještě pevnější zadek a svěžejší pleť. To bude tím běháním… závidím těm rychle a správně stárnoucím ženám. Snad někdy příště no.“V jiném komentáři se pak jisté uživatelce nelíbila modelčina pusa. „Ta pusa je tedy opravdu přehnaná.“ A reakce od Krainové přišla i zde: „Asi jste ten text nepochopila, zkuste to ještě jednou, pak nebudete mít zapotřebí psát tyhle zbytečně hloupé komenty jiným ženám. Mějte se ráda.“Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.

