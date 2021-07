https://cz.sputniknews.com/20210721/kralovna-mozna-neda-harrymu-a-meghan-pozvanku-na-oslavy-70-vyroci-sveho-vladnuti-15218800.html

Královna možná nedá Harrymu a Meghan pozvánku na oslavy 70. výročí svého vládnutí

Portál Daily Mail přišel se šokující informací. Uvedl totiž, že princ Harry a jeho manželka Meghan Markleová možná nemusí dostat pozvánku na oslavy 70. výročí... 21.07.2021, Sputnik Česká republika

Důvodem pro takové rozhodnutí Buckinghamského paláce může být vydání skandálních pamětí vévody ze Sussexu, v nichž odhaluje britskou královskou rodinu. Podle zdrojů listu by to mohla být „poslední kapka“ pro Harryho a jeho rodinu, jejichž vztah je již na pokraji rozpadu.Členové královské rodiny jsou údajně Harryho činem rozzlobeni a hluboce zklamáni – nejen kvůli rozhodnutí napsat knihu tohoto formátu, ale také kvůli „zjevně účelovému“ načasování vydání. Princovy paměti by měly vyjít na podzim příštího roku, hned po královnině jubileu.Sám Harry a spoluautor, držitel Pulitzerovy ceny novinář J.R. Moehringer, píšou memoáry již rok a princ slíbil, že „budou naprosto přesným a zcela pravdivým popisem jeho života z první ruky“. A vydání této knihy by podle zasvěcených osob mohlo zastínit oslavy královnina 70. výročí na trůnu, na které se celá rodina horlivě připravuje.Po opuštění královské rodiny je tato kniha dalším pokusem Harryho v oblasti výnosného podnikání. Dříve Harry podepsal se svou ženou Meghan Markleovou multimilionové smlouvy se Spotify a Netflixem.Vztahy s rodinouPodle zdroje z britských médií mohou vévodové ze Sussexu v nejbližší době přistoupit na krok, který bude mít zásadní vliv na jejich vztahy se svou rodinou. Jedná se totiž o křtiny jejich dcery Lilibet, které mohou proběhnout v kapli svatého Jiří na hradě Windsor. Jde přitom o velmi kontroverzní rozhodnutí, protože napětí v rodině je stále vysoké.Místo křtin Lilibet, dcery prince Harryho a jeho manželky Meghan Markleové, může hrát důležitou roli v urovnání vztahů vévodů ze Sussexu s dalšími členy královské rodiny. Jak uvádí britská média, jeden ze zdrojů poznamenal, že se princ Harry opakovaně zmiňoval o svém přání pokřtít Lilibet v kapli svatého Jiří, která se nachází v královské rezidenci ve Windsoru, s čímž údajně souhlasí i Meghan. Za zmínku stojí i to, že Archie, syn Harryho a Meghan, byl pokřtěn před dvěma lety právě v této kapli.Nyní se však situace poněkud změnila, a to nejen kvůli ukončení Harrym a Meghan svých královských povinností a odchodu z královské rodiny, ale i kontroverzním prohlášením v médiích, konkrétně během rozhovoru s Oprah Winfreyovou, což výrazně přispělo k nárůstu napětí mezi vévody ze Sussexu na straně jedné a ostatními členy rodiny na straně druhé.Podle názoru odbornice na královskou rodinu může případné rozhodnutí pokřtít Lilibet v kapli svatého Jiří v přítomnosti královny Alžběty II. vypadat velmi trapně s ohledem na současné vztahy uvnitř rodiny.Rozhodnutí pokřtít svou dceru v rezidenci Windsor se může stát významným krokem, jímž vévodové ze Sussexu ukáží své těsné spojení s královskou rodinou, zatímco opačná volba může prohloubit krizi a nedůvěru mezi královským párem a Windsory.

