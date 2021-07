https://cz.sputniknews.com/20210721/lekarka-varovala-pred-mylnym-nazorem-na-vitamin-d-15211528.html

Lékařka varovala před mylným názorem na vitamín D

Lékařka varovala před mylným názorem na vitamín D

Dětská lékařka Marina Mamajevová v rozhovoru pro televizní stanici Zvezda vyvrátila mýtus o vitamínu D. 21.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-21T08:41+0200

2021-07-21T08:41+0200

2021-07-21T08:41+0200

zdraví

vitamín d

léto

lékař

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1217/51/12175194_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_f7bcc28631fd5df28f556d3e0fce5416.jpg

„Existuje určitá podmínka, o níž lidé nevědí. Vitamín D se v organismu produkuje jen za pohybu. To je zákon. Když lidé leží nehybně na sluníčku na pláži, tak je to naprosto neužitečná procedura,“ vysvětlila Mamajevová.Dodala, že produkci vitamínu D napomáhá aktivní rekreace na čerstvém vzduchu. Mamajevová také podotkla, že stačí, aby lidé pobývali na slunci asi 30 až 40 minut denně, aby dostali potřebnou dávku provitaminu D, který se pak v organismu přetváření na „sluneční“ vitamín.Lékařka také zdůraznila, že se tato látka prakticky nemůže akumulovat, protože organismus ji rychle spotřebuje.Mýtus užitku vitaminu CJeden z nejpopulárnějších vitaminů, vitamin C, nejenže nepomáhá v prevenci proti virovým onemocnění, ale také škodí organismu při nadměrné konzumaci. Promluvil o tom v rozhovoru pro Agenturu městského zpravodajství Moskva lékař klinické nemocnice při Sečenovově univerzitě Vladimir Beketov.„Žádné hodnověrné údaje o efektivitě vitaminů, zejména vitaminu C, při prevenci a léčení virových onemocnění, chřipky a tím spíše covidu-19, neexistují… Použití vitaminových přípravků a doplňků stravy nepatří do klinických doporučení ani protokolů léčby,“ vysvětlil lékař.Beketov dodal, že nadměrná konzumace vitaminu C (více než 1 gram denně) může způsobit porušení menstruálního cyklu a kalcifikaci v ledvinách.

https://cz.sputniknews.com/20210719/dietolozka-prozradila-co-neni-vhodne-snidat-za-horkeho-pocasi-15183925.html

Pavol Baran Vedec.Co alebo koho si zaradi bezny obcan do tejto v minulosti vazenej dnes znasilnenej a pospinenej spolocenskej kasty.Je tam zaradenych par nadsencov pre vedu a poznanie,potom sarlatani a alchymisti prezentovany v mediach ,majuci nazor podla aktualnej potreby,prestraseny funkcionari kedysi vazenych institucii.Nezabudnime ani na presstitutov zotruc lavou zadnou nazorskutocneho dlllhorocneho odbornika,ked nieje v sulade s medialnou liniou...A tato kasta ma starosti o moje zdravie a chce mi nariadovat co a ako mam robit.Ale k zodpovednosti sa akosi nemaju... 0

Zdeno Všetkého veľa škodí 0

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vitamín d, léto, lékař