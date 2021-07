https://cz.sputniknews.com/20210721/matovic-a-tisice-slovaku-cekaji-na-sputnik-v-je-to-pofiderni-mini-matovic-15222784.html

Matovič a tisíce Slováků čekají na Sputnik V. Je to pofidérní, míní Matovič

Na první dávku ruské vakcíny Sputnik V na Slovensku pořád čeká 1112 lidí. Ministr financí Igor Matovič to označil za pofidérní a bude požadovat vysvětlení. 21.07.2021, Sputnik Česká republika

Slováci se mohli začít registrovat k očkování ruským Sputnikem 30. června. Podle údajů Institutu zdravotních analýz, které jsou k dispozici na webové stránce cakaren.vercel.app/…ekt, dosud čeká na první dávku 1112 lidí, mezi nimiž je i slovenský ministr financí Igor Matovič.Matovič dnes novinářům řekl, že termín očkování doposud nedostal. Označil to za pofidérní. „Budu se ptát ministra zdravotnictví, jak je to možné,“ uvedl Matovič. Dodal, že je mu jedno, jakou vakcínou bude naočkován, ale očkování ruským Sputnikem nosí symbolický charakter.Na situaci již reagoval slovenský ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský. Ten řekl, že situaci prověří s Národním centrem zdravotnických informací.Na první dávku čeká nejvíc lidí ve věku od 20 do 24 let, konkrétně jich je 287. Co do krajů je nejvíc čekajících z Bratislavského kraje, a to konkrétně 594.Na druhou dávku podle dostupných údajů čeká 4 794 lidí. Nejvíc ve věku od 45 až 49, a to 705. Nejvyšší počet osob, 1076, čeká na druhou dávku z Banskobystrického kraje.Zmiňme, že Slovensko od Ruské federace původně objednalo dva miliony dávek zmíněné vakcíny. Dorazilo jich nakonec 200 tisíc. První šarže Sputniku V byla na Slovensko dodána 1. března a vyvolala politický skandál, protože Igor Matovič, který tehdy vykonával funkci premiéra a tehdejší ministr zdravotnictví Marek Krajčí to neoznámili předem ani prezidentce Zuzaně Čaputové, ani svým kolegům v kabinetu ministrů. Členové vlády vystoupili proti nákupu vakcíny Sputnik V, dokud ji neschválí evropský regulační úřad, šest ministrů podalo demisi, vyzvali k demisi Matoviče a Krajčího, kterou pak oba skutečně podali. Reorganizované složení vlády schválila slovenská prezidentka 1. dubna, premiérem se stal Eduard Heger a Matovič v ní vykonává funkci vicepremiéra a ministra financí.Kvůli různým průtahům začala registrace k vakcinaci Sputnikem V na Slovensku až 7. června, kdy se větší část obyvatelstva už nechala očkovat jinými vakcínami, nebo se na ně objednala. V důsledku toho bylo ruskou vakcínou naočkováno plně asi 7,5 tisíce lidí a dalších 8,1 tisíce lidí se objednalo k druhému očkování. Registrace k vakcinaci Sputnikem V byla na Slovensku ukončena 30. června.Ruská federace následně odkoupila od Ministerstva zdravotnictví SR 160 tisíc dávek nevyužité vakcíny Sputnik V za tutéž cenu, za jakou vakcínu koupilo Slovensko, a sice 9,5 dolaru za dávku.

