Média: USA poprosily Ukrajinu, aby mlčela ve věci Nord Streamu 2

Média: USA poprosily Ukrajinu, aby mlčela ve věci Nord Streamu 2

Administrativa amerického prezidenta Joe Bidena vyzvala ukrajinskou vládu, aby nevyjadřovala svoji pozici ve věci stavby plynovodu Nord Stream 2 při jednání... 21.07.2021, Sputnik Česká republika

Podle zpráv portálu varovali američtí političtí činitelé Kyjev, že veřejná kritika dohody mezi Německem a USA ohledně ruského plynovodu může negativně ovlivnit vztahy mezi USA a Ukrajinou. Bílý dům také vyzval ukrajinskou vládu neprojednávat potenciální plány Berlína a Washingtonu s americkým kongresem, píší noviny.Vysocepostavený zdroj portálu z administrativy amerického prezidenta tyto zprávy zpochybnil, když uvedl, že situace je ve skutečnosti mnohem složitější. Odmítl ale sdělit podrobnosti z jednání amerických činitelů s Ukrajinci.Včera média informovala o tom, že bylo dosaženo dohody mezi USA a Německem ohledně plynovodu. Noviny Wall Street Journal s odkazem na zdroje psaly, že oficiálně může být tato dohoda zveřejněna již v průběhu dneška.Plynovod jako zbraňVčera bylo rovněž informováno, že Berlín muže učinit odvetná opatření, jestli Ruská federace bude používat plyn „jako zbraň“, uvedl Bloomberg s odkazem na návrh dohody Spojených států amerických a Německa o plynovodu Nord Stream 2.Součástí dohody o Nord Stream 2 mezi USA a Německem je údajně i část, věnující se odvetným opatřením, pokud by Rusko chtělo použít plyn jako zbraň proti Ukrajině. Podle této dohody by Německo podniklo nespecifikované vnitrostátní kroky.Nord Stream 2Projekt plynovodu Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou větví plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Výstavba se blíží ke konci: první větev už byla položena, druhá může být dokončena do konce srpna.Proti projektu aktivně vystupují USA, které prosazují v EU svůj zkapalněný zemní plyn, a také Ukrajina a několik evropských zemí. V prosinci roku 2019 zavedl Washington sankce proti plynovodu.V Moskvě nejednou vyzvali k tomu, aby nebyla tato situace politizována, a připomínali, že plynovod Nord Stream 2 bude výhodný jak pro Rusko, tak i Evropskou unii.

josefnovak_36 asi Merkelová Bidenovi předložila účet, o kolik se USA se SRN bude muset dělit v náhradách pro Ukrajinu. Když bude Ukrajina potichu, nebudou ji muset nic vyplácet. A zase na své spojence doplatí prostý lid Ukrajiny. 3

jdixi Hlavně mají strach aby jim Ukrajina bez peněz od Ruska za transport plynu,nezůstala na krku. 2

