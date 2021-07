Ministerstvo zahraničí ČR bude dotovat otevření českých poboček v Ruské federaci

https://cz.sputniknews.com/20210721/ministerstvo-zahranici-cr-bude-dotovat-otevreni-ceskych-pobocek-v-ruske-federaci-15219405.html

Server Aktuálně.cz upozorňuje na to, že se české ministerstvo zahraničí chystá dotovat zakládání poboček českých firem v Rusku. 21.07.2021, Sputnik Česká republika

Navzdory současným složitým vztahům s Moskvou bude resort pod vedením Jakuba Kulhánka podněcovat ekonomickou diplomacii. Jedná se o program, který české firmy láká, aby si v zemi zřídily pobočku a začaly tam podnikat. Coby příslib zní úhrada až 70 procent nákladů na služby, které jsou k tomu v Rusku potřeba.„Důvodem je stále vyšší zájem našich firem o ruský trh. Jde o největší zemi světa se 144 miliony obyvatel,“ vysvětluje takový krok mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová.Z publikace vyplývá, že na dotaz, zda Česko dokáže do Ruska přilákané české firmy ochránit před případnými sankcemi či zákazy, ministerstvo odpovídá, že jde o jejich zodpovědnost.„Všechny firmy, které u naší ambasády v Moskvě konzultují své plány v Rusku, obdrží informaci o současné situaci v česko-ruských vztazích. Jelikož jde o soukromé prostředky, které naše firmy do působení v Rusku investují, MZV akceptuje jejich rozhodnutí a ambasáda i generální konzuláty jim poté poskytují standardní asistenci na základě jejich požadavků,“ doplnila Davidová.Podotýká se, že projekt s názvem Propea zastřešuje česká ambasáda v Moskvě, kterou výrazně „zeštíhlilo“ vyhoštění diplomatů v ruské reakci na stejný český krok kvůli kauze Vrbětice.Avšak ve skutečnosti za takové služby, jako propagace, uvedení výrobků na ruský trh, lokální zastupování firem nebo získávání nezbytných povolení bude stát platit ruské soukromé firmě nazvané ACM.Tu podle ministerstva vlastní česká podnikatelka Jaroslava Navrátilová. Její společnost na svém oficiálním webu inzeruje rozsáhlé zkušenosti se servisem českým firmám v Rusku.Její manžel Tomáš Navrátil, ředitel pro strategii a rozvoj ACM, má zkušenosti, které se týkají optimalizace ruské automobilky Kamaz v Tatarstánu.V materiálu se rovněž uvádí, že manželé Navrátilovi pracovali také pro ruskou ropnou společnost Tatněfť v tomtéž regionu.Server s odkazem na oficiální vládní web Tatarstánu zmínil schůzku Navrátila v roce 2017 přímo s prezidentem republiky Rustamem Minnichanovem, s nímž dodržuje dobré vztahy Miloš Zeman.Když rozhodují zkušenostiPodotýká se, že šéf zahraničního odboru Hradu Rudolf Jindrák považuje otevření programu v Rusku za dobrý krok.Podle portálu Aktuálně není úplně jasné, jak se stalo, že služby českým firmám v Rusku bude poskytovat ve spolupráci s českou ambasádou právě firma ACM. Uvádí se, že resort diplomacie přímý dotaz neupřesnil, kolik společností bylo osloveno.„Firma ACM byla vybrána na základě jednání velvyslanectví s několika subjekty, které přicházely v úvahu. Hlavní roli hrály prokazatelné reference této firmy z poskytování služeb českým firmám v Rusku,“ sdělila mluvčí Davidová.Navrátilová zase poznamenala, že v Moskvě je česká komunita v úzkém kontaktu díky Českému domu a Klubu českých podnikatelů, kde byl program Propea zmíněn.„Vzhledem k tomu, že činnost mé firmy je spojená hlavně s právními, účetními i marketingovými službami pro české a slovenské firmy v Ruské federaci, bylo to pro mě zajímavé téma. Vím, že se jednalo i s jinými organizacemi,“ vyzdvihla majitelka ACM.Současně manažerka uznala, že vyhrocené česko-ruské vztahy mohou znamenat problém.„Těžko říct, jaké nové sankce by mohly ještě přijít. Já vnímám spíše legislativní zhoršení podmínek pro zahraniční firmy. Ale o to víc by se české firmy měly obracet na ty, kteří už zkušenosti na trhu Ruské federace mají,“ dodala.Na závěr server uvedl, že Navrátilové patří i společnost Nutmeg, která do konce letošního roku zajišťovat ostrahu a úklid Českého domu v Moskvě.Připomíná se, že provoz tohoto komplexu omezilo ministerstvo zahraničí poté, co jako ruskou odvetu za vypovězení pracovníků ruské ambasády v Praze muselo propustit většinu místních zaměstnanců. Ve výsledku nakonec došlo i k uzavření restaurace a hotelu, které jsou součástí areálu.Ministerstvo zahraničí si stojí za tím, že souběh obou zakázek je jen náhoda.„Obě společnosti vlastní paní Jaroslava Navrátilová, Češka žijící a podnikající v Rusku. Protože firma Nutmeg nemá smluvní vztah s velvyslanectvím a ani jejich služby nevyužíváme, byly firmy vybrány nezávisle na sobě,“ podotkla mluvčí resortu Davidová.

Karel Adam Ukázová úroveň naší zahraniční politiky : "Jeden hot a druhý čehý " 2

VB158 rusko by nás mělo vykázat z ruska a nedovolit otevřít zastupitelství a to same by mělo udělat rusko 1

