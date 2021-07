https://cz.sputniknews.com/20210721/mynar-se-vyjadril-k-dalsim-planum-zemana-kauze-vrbetice-a-sve-fotografii-s-putinem-15218269.html

Mynář se vyjádřil k dalším plánům Zemana, kauze Vrbětice a své fotografii s Putinem

Mynář se vyjádřil k dalším plánům Zemana, kauze Vrbětice a své fotografii s Putinem

Hradní kancléř Vratislav Mynář v rozhovoru pro Blesk uvedl další plány prezidenta Miloše Zemana po skončení jeho prezidentského mandátu. Prozradil i své další...

Na dotaz, jak se prezident republiky Miloš Zeman staví ke skutečnosti, že mu v březnu 2023 vyprší mandát, Mynář odpověděl, že pan prezident staví rodinný dům pro svoji rodinu.Podle Mynáře ani po skončení prezidentství na Hradě Zeman z politiky neodejde.Na dotaz, co bude dělat po deseti letech ve své funkci Mynář, kancléř odpověděl, že se bude věnovat svému podnikání částečně na Moravě, částečně v Praze. Více času chce také věnovat rodině.Konstatoval, že ze své funkce si odnesl hodně výsledků a úspěchů, ale také spoustu negativního. Ohledně toho negativního uvádí hlavně novináře.„Hlavně Československá televize dovede vzít jednoduchou pravdivou věc a obrátit ji v lež, která je proti mně,“ tvrdí Mynář.Na dotaz, zda nelituje, že si odnáší cejch kancléře bez prověrky, kancléře, který podezřele levně koupil vilu Mynář, odpověděl, že ho mrzí, že je to teritoriálně rozděleno. Uvedl, že v Praze je vůči němu nálada negativní, za Prahou však pozitivní.Že by měl kvůli bezpečnostní prověrce odejít, pocit neměl.„Kdybych měl pocit, že ta prověrka na vyšší stupeň je jakkoliv nutná k výkonu mojí funkce, okamžitě bych odešel. Ale protože jsem ani jednou nezjistil, že bych ji potřeboval, tak nevidím důvod. Byla to moje chyba, nalítl jsem tehdy jednomu spolupracovníkovi, který mě natlačil do téhle záležitosti a brousil si zuby na funkci kancléře. To jsou lidské chyby a já jsem blbej, že jsem mu věřil,“ vysvětlil.V těžkých momentech ho podporovala rodina a také prezident, který mu tvrdil, aby se nedal znechutit, když má všechno v pořádku.V rozhovoru došlo také na odměnu Mynáře za veliké pracovní nasazení v hodnotě 800 tisíc korun. Odměnu považuje za zaslouženou, uvedl, že ani jeden den nepracoval z domova a snažil se, aby Kancelář plnila všechny své povinnosti.„Funguje Sněmovna, připravují se zákony, návštěvy, odpovídá se na dopisy, na svodky, musí se rušit investice vzhledem k tomu, kolik peněz nám chybělo, a rozhodovat, co z těch věcí se udělá, která smlouva jde zrušit lépe, protože tam je menší sankce. Práce je na 24 hodin denně,“ přiblížil, o co konkrétně se jednalo.Prezident před několika lety řekl, že o výši své odměny Mynář rozhoduje sám, je tomu tak doopravdy?„Já panu prezidentovi řeknu rozpětí, které lze za ten kvartál čerpat, od nuly do určité sumy, a pan prezident po nějaké diskusi řekne, jak to vidí. Viz první kvartál letošního roku, kdy mi řekl, že žádné prémie nedostanu, protože jsem šel na fotbal. I když to bylo vše dle regulí, řekl mi, že jsem se choval jako papaláš,“ řekl.Ohledně kauzy s fotbalem uvedl, že když se mu naskytla možnost a dostal pozvánku, tak této možnosti jako fanoušek fotbalu využil. Nechápe ale, proč novináři řešili právě jeho a ne ostatní.Co se týče výše své odměny, uvedl: „Můj pohled na to je, že když si srovnám své prémie s generálním ředitelem České televize, tak moje nejsou tak vysoké,“ řekl.Redaktorka ohledně tohoto srovnání uvedla, že je hrozné klišé do všeho tahat ČT.Nepovšimnuta nezůstala ani fotografie v kanceláři s Martinem Nejedlým a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle slov Mynáře fotografie vznikla během oficiální státní návštěvy v Soči.V rozhovoru došlo také na téma Vrbětic. V médiích se objevily informace o tom, že na Hradě zpráva o útoku na Vrbětice ležela již deset dní před zveřejněním. Podle europoslance Alexandra Vondry měl Mynář a Nejedlý zadržovat zprávu, aby se nedostala k prezidentovi. Mynář tato tvrzení v rozhovoru popírá.Co se týče jeho reakce na to, co se mělo ve Vrběticích odehrát, kancléř potvrdil, že byl šokován.Dále uvedl, že souhlasí s prezidentem Zemanem, že je zapotřebí celou kauzu podrobně vyšetřit.Tvrzení, že by byl Miloš Zeman dotován z Ruska, nebo že Martin Nejedlý má zisky z toho, že přibližuje Česko Východu, Mynář popírá.„To je strašná hloupost. Prezident jenom podporuje diplomacii, která otevírá nové podnikatelské možnosti. Když jsme letěli na státní návštěvu do Francie, letělo nás i s podnikateli 20. Když jsme letěli do Ruska či do Číny, vždy letěla tři letadla. Tohle je důkaz toho, kde chtějí podnikatelé fungovat, kde chtějí, aby jim prezident otevíral dveře,“ dodal na závěr Mynář.

