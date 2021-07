https://cz.sputniknews.com/20210721/na-slovensku-uz-uvedli-podrobnosti-jak-bude-vypadat-ockovaci-loterie-15217262.html

Na Slovensku už uvedli podrobnosti, jak bude vypadat očkovací loterie

Slovenské ministerstvo financí dnes na své stránce zveřejnilo podrobnější informace o očkovací prémii a zprostředkovatelském bonusu. Takovým způsobem se na... 21.07.2021, Sputnik Česká republika

Očkovací loterieVšichni, kteří se dali, nebo se plánují dát naočkovat, můžou získat finanční odměnu neboli očkovací prémii. Způsob, jak se o finanční výhru ucházet, je jednoduchý. Naočkovaná osoba se od 1. srpna 2021 musí zaregistrovat na webové stránce www.bytzdravyjevyhra.sk, člověk tak bude automaticky zařazen do losování o finanční částku.Hlásit se můžou všichni bez rozdílu, kdy a jakou vakcínou byli naočkováni. Možnost se zapojit mají i ti, kteří byli naočkováni v začátcích očkování. Od momentu registrace člověk zůstává v systému během všech kol losování. Po ověření osobních údajů budou všichni zařazeni už po první dávce vakcíny.Registraci do systému resort spouští 1. srpna 2021 prostřednictvím webu www.bytzdravyjevyhra.sk.Zprostředkovatelský bonusZprostředkovatelský bonus představuje finanční odměnu pro osoby, které motivovaly jiné ve svém okolí k očkování. Zprostředkovatel může získat bonus tak, že naočkovaná osoba se od 1. srpna zaregistruje na zmíněném webu a získá specifický kód a ten následně odevzdá osobě, neboli zprostředkovateli, která ji motivovala k očkování.Bonus bude uplatněn tehdy, kdy osoba, která byla motivována, obdrží obě dávky vakcíny, nebo jednu dávku vakcíny od společnosti Johnson & Johnson ne později než 31. října 2021.Lidé, kteří obdrží obě dávky vakcíny ještě do spuštění systému, budou muset svého zprostředkovatele nahlásit pouze do 7. srpna 2021.Další informace bude resort financí průběžně doplňovat.Motivace k očkováníDíky novele zákona, kterou podepsala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, bude moci země vyhlašovat soutěže o finanční odměnu pro ty, kteří se již nechali očkovat proti koronaviru.Dále díky novele zákona bude moci být cestovním kancelářím poskytnuta návratná finanční výpomoc na vrácení záloh klientům, jejichž zájezdy se neuskutečnily. Současně s tím se zavádí takzvaná očkovací prémie a zprostředkovatelský bonus. Očkovací prémie a zprostředkovatelský bonus mají sloužit pro motivaci lidí, aby se šli nechat očkovat.

