https://cz.sputniknews.com/20210721/orban-vynesl-trumf-v-boji-proti-bruselu-kvuli-zakonu-o-lgbt-chysta-referendum-o-ochrane-deti-15219931.html

Orbán vynesl trumf v boji proti Bruselu kvůli zákonu o LGBT. Chystá referendum o ochraně dětí

Orbán vynesl trumf v boji proti Bruselu kvůli zákonu o LGBT. Chystá referendum o ochraně dětí

Viktor Orbán zareagoval na nátlak ze strany Evropské komise, která před několika dny zahájila řízení s Maďarskem kvůli přijetí nového zákona zakazujícího... 21.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-21T16:12+0200

2021-07-21T16:12+0200

2021-07-21T16:12+0200

svět

propagace

lgbt

děti

referendum

viktor orbán

zákon

evropská komise

maďarsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/390/84/3908454_0:0:2987:1680_1920x0_80_0_0_de73336f4697975271045b4e78ae06d4.jpg

Rozhodnutí Evropské komise zahájit řízení proti Maďarsku a její ustavičná kritika na adresu Budapešti v souvislosti s přijetím kontroverzního zákona o zákazu propagace témat spojených s homosexualitou a změnou pohlaví mezi dětmi pobídla maďarského premiéra Viktora Orbána se v podstatě obrátit na svůj lid. Dnes předseda maďarské vlády totiž prohlásil, že vláda bude prosazovat uspořádání referenda o otázkách týkajících se ochrany dětí. Orbán také obvinil Evropskou unii ze zneužívání své moci při nátlaku na Budapešť.Podle slov Orbána by samotné referendum mělo zahrnovat pět základních otázek. Tyto otázky mají určit, zda Maďaři podporují semináře na téma sexuální orientace ve školách, anebo zda souhlasí s tím, že téma změna pohlaví může být propagovaná mezi nezletilými. Kromě toho, na referendu se mohou objevit otázky o tom, zda je nutné povolit zobrazování materiálů, které mohou mít vliv na sexuální orientaci, bez jakýchkoliv omezení anebo zda vláda musí zpřístupnit procedury pro změnu pohlaví nezletilým osobám.Nátlak Evropské komiseEvropská komise hojně kritizuje Maďarsko kvůli přijetí zákona o zákazu propagace LGBT mezi nezletilými, podle představitelů komise se jedná o porušení práv sexuálních menšin.Vůči novým maďarským zákonům měla výhrady i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ta již v červnu hovořila o nutnosti tvrdého přístupu k Maďarsku. Vůči zákonu z dílny strany Fidesz předsedy vlády Viktora Orbána, který zakazuje jakoukoli prezentaci homosexuality a děl s ní spojených na školách pro děti do 18 let, vyjádřila nevoli a označila ho za ostudný. Orbán její slova odmítl a podtrhl, že zákon chrání děti před sexuálním zneužíváním.Lídři Evropské unie také kritizovali Orbánovu vládu za nový zákon, který zakazuje propagovat homosexualitu na školách. Vůbec nejtvrdší byl dánský premiér Mark Rutte, který Orbánovi vzkázal, aby Maďarsko respektovalo práva LGBT, nebo vystoupilo z Evropské unie.

🅰🅻🅸🅴🅽👽 Bude to jistě největší skandální trapas v Evropě a na světě, když Maďarsko jako první civilizačně pokroková země zakáže to perverzní rituální obřezávání malých dětí, které si německá židovláda nedávno uzákonila jako "legální demokratickou hodnotu a svobodu debilní božské víry". Byl to v Německu právní skandál, protože soud v Kolíně nad Rýnem vyslovil rozsudek, že obřezávání malých dětí je trestné protože porušuje základní lidské právo na uchování integrity těla. Německá židovláda ten rozsudek pak prohlásila za neplatný a honem udělali zákon o legitimaci obřezávání dětí. Pakliže to Maďarsko s dobrých důvodů zakáže, tak to bude opravdový pokrok, velký skandál a velká sranda, jak budou USraelské svině zuřit. 🇭🇺👍👍👍👍👍👍 23

josefnovak_36 Von Der Lejno si to může jít rozdat do své konírny. Maďaři jsou silní patrioti a nacionalisté. Ti si jen tak do svých věcí mluvit nedají. Věřím tomu, že jasně řeknou Bruselu své NE!. A pak bude celá EK k smíchu. Jen doufám, že to rozjede další protesty a vzpoury proti Bruselské totalitě. 22

2

maďarsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

propagace, lgbt, děti, referendum, viktor orbán, zákon, evropská komise, maďarsko