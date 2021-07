Pendleři znovu zablokovali dopravu na slovenských hranicích

https://cz.sputniknews.com/20210721/pendleri-znovu-zablokovali-dopravu-na-slovenskych-hranicich-15224341.html

Slovenský hraniční přechod Čunovo – Rajka byl po provedení protestu znovu otevřen pro dopravu, uvedli policisté. Díky blokaci nicméně vznikly dlouhé fronty na dálnici D2.Protestující na místě vystupovali se slogany: „Testovat se nedáme,“ a „hanba.“ Cílem protestu bylo upozornit na pravidla vstupu pro pendlery do země, kdy jsou údajně „výrazně znevýhodňovaní lidé z příhraničních regionů“.Protestujícím vyjádřily podporu i některé politické strany. Jednou z nich byl Hlas, či LSNS. Někteří z politiků slovenské scény se přitom protestu fyzicky účastnili.Hraniční přechod Čunovo – Rajka nebyl jediný, kde se večer protestovalo. Demonstrace proběhly i na přechodech v Komárně, Šahách, Brodském, Milhosti, Suché Hoře, ale i na jednom bratislavském přechodu u Petržalek.Policisté v souvislosti s protesty uvedli, že je potřeba počítat se vznikem zdržení, ačkoli na místech je již situace klidná.ProtestyO plánech na organizaci protestů již dříve informoval zástupce přeshraničních pracovníků Juraj Martiny. Jako důvod uvedl nepřiměřené vládní opatření proti koronavirové nákaze.Protesty, podle jeho slov, neměly jednotnou organizaci a nešlo vyloučit jejich konání ani na menších přechodech. Podle jeho slov přislíbily účast i některé mimoparlamentní politické strany a odboráři.Slovenská vláda prý přehlíží svými opatřeními zájmy pendlerů a obyvatel pohraničí. Situaci označil za „velké zklamání“. Zmínil, že neočkovaní lidé musí mít PCR test, na který ale někteří nemají finanční prostředky. Kromě toho uvedl, že pendleři nemají žádný status, kterým by se mohli dlouhodobě řídit. Podle něj jsou vládní opatření chaotická a lidé jsou z nich unavení a zklamaní.Protesty na slovenské straně zkomplikovaly situaci již 9. července. Protesty u hraničního přechodu Mostech u Jablunkova na Frýdecko-Místecku trvaly přes tři hodiny. Policisté odkláněli osobní dopravu na jiný hraniční přechod. Veškeré nákladní automobily čekaly na místě do konce blokády. Příčinou protestů bylo vyhlášení karantény pro cestující do země, kteří nejsou očkováni. Protestní akce skončila asi ve 14 hodin a průjezd přes hranice byl obnoven.

