Právo zbraní chránit svůj život bude zakotveno ústavně. Schválil to Senát

Právo zbraní chránit svůj život bude zakotveno ústavně. Schválil to Senát

Právo bránit svůj život a život jiných se zbraní v ruce bude v České republice ústavně zakotveno a bude součástí Listiny základních práv a svobod. Jde o reakci... 21.07.2021, Sputnik Česká republika

Po novém do Listiny základních práv a svobod vejde ustanovení, že „právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon“. Tato změna by měla zabránit, aby toto právo bylo omezeno běžným zákonem a také posílí pozici Česka při jednání o dalších unijních regulacích.Změna vychází z petice, kterou podepsalo 102 tisíc osob spolu se značným počtem ústavních činitelů. Petice byla reakcí na snahu Evropské komise omezit vlastnictví zbraní a to i těch legálně držených. Komise argumentovala kromě jiného nezbytností přijmout opatření v boji proti terorismu. Odpůrci opatření unie ale zdůrazňovali to, že teroristé většinou při své činnosti používají nelegálně získané zbraně a stávající český zákon je podle nich dostatečný.Zmiňme, že úpravu do Senátu podpořila v polovině června také Sněmovna. Za zmínku též stojí, že podporu této novele vyslovilo celkem 141 ze 159 přítomných poslanců, zatímco 15 členů dolní komory se hlasování zdrželo (především se jednalo o politiky Pirátů a KDU-ČSL). Našli se i takoví, kteří byli jasně proti. Mezi ně patřil Mikuláš Ferjenčík (Piráti), Alena Gajdůšková (ČSSD) a Jan Čižinský z klubu KDU-ČSL. Pro doplnění listiny bylo třeba získání ústavní většiny, což je 120 hlasů poslanců. Ještě před hlasováním se za novelu postavili zástupci SPD, ODS či ANO. Ti jsou toho názoru, že má lidem zaručit právo bránit se legálně drženými zbraněmi proti agresorům, kteří zákony nedodržují. Naopak nesouhlasí s obavami, že by změna vedla k nekontrolovanému nárůstu počtu držitelů zbraní.

Zdeněk Krátký Být vyšetřován v souvislosti se střelbou v sebeobraně je rozhodně příjemnější, než být nadosmrti mrtvý. Ferjenčíka a pod. bych měl docela problém chránit. Můžou zkusit útočící střelce třeba ukecat. 0

Červenáček V Ústavě to bude zakotveno počesku, to je dvojsečně, problematicky. A tak vzniknou další lidská neštěstí. 🌿🥀🥀🌹 🍒🌹🏅🏅 0

