Radní ČT Lipovská oznámila, že podala trestní oznámení na vedení ČT a společnosti Médea

Radní České televize Hana Lipovská podala trestní oznámení na několik členů vedení České televize, dozorčí komise její rady a společnosti Médea. O svém... 21.07.2021, Sputnik Česká republika

Radní Lipovská setrvává již delší dobu ve sporu s generálním ředitelem ČT Petrem Dvořákem, který také vůči ní podal trestní oznámení. Další členové rady nedávno podali trestní oznámení na předsedu rady Pavla Matochu.Uvedla, že tak učinila na základě toho, že už byly vyčerpány všechny ostatní právní možnosti.Na Lipovskou v květnu podal trestní oznámení ředitel ČT Dvořák. Oznámení odůvodnil, že takovým způsobem chce hájit své dobré jméno a pověst. Podle jeho slov je důvodem to, že ho Lipovská označila za osobu, která představuje hrozbu pro její život. Lipovská to popírá a trestní oznámení považuje za způsob, jak nahlížet do cizího trestního spisu.Hana Lipovská je členkou Rady České televize od května minulého roku. V průběhu dubna Lipovská obvinila ředitele ČT Petra Dvořáka ze střetu zájmů kvůli tomu, že vlastní podíl ve společnosti Gopas, od níž si televize objednala školení. Dvořák střet zájmů odmítl. Dozorčí komise Rady České televize následně obvinění vůči Dvořákovi smetla ze stolu.Další trestní oznámení podali radní Zdeněk Šarapatka a René Kühn na předsedu rady Pavla Matochu kvůli výběru právní kanceláře, která by měla posuzovat střet zájmů generálního ředitele. Matochu podezírají ze zjednání výhody při zadávání zakázky, z porušení povinností při spravování cizího majetku a podvodu.Jan Graubner, předseda České biskupské konference, která nominovala Lipovskou do Rady České televize, vyslovil na adresu radní kritiku. Učinil tak ve svém dopise z minulého týdne. Obvinil Lipovskou z toho, že „hájí zájmy některých skupin“. Vyzval ji k odstoupení.

