https://cz.sputniknews.com/20210721/slovensti-pendleri-chystaji-blokadu-nekterych-hranicnich-prechodu-15215550.html

Slovenští pendleři chystají blokádu některých hraničních přechodů

Slovenští pendleři chystají blokádu některých hraničních přechodů

Na česko-slovenských hranicích hrozí dnes blokáda hraničních přechodů. Jak uvedl zástupce přeshraničních pracovníků Juraj Martiny serveru Pravda.sk, slovenští... 21.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-21T09:47+0200

2021-07-21T09:47+0200

2021-07-21T09:47+0200

česko

covid-19. pandemie koronaviru

státní hranice

protest

opatření

hranice

česká republika

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/04/15049383_0:58:1281:778_1920x0_80_0_0_785a9755095522e22206f90f51295055.jpg

Martiny uváděl již dříve, že dnes by měli aktivisté od páté hodiny odpolední zablokovat hraniční přechody na dálnicích. Jednat se tak má o Brodské-Lanžhot na hranicích s Českem, Jarovce-Kittsee na hranicích s Rakouskem a Čunovo-Rajka na hranicích s Maďarskem.Teď však upřesnil, že protesty nemají jednotnou organizaci a vyloučit nelze jejich konání ani na menších přechodech. Podle jeho slov přislíbily účast i některé mimoparlamentní politické strany a odboráři.Zástupce pendlerů pro web uvedl, že slovenská vláda přehlíží svými opatřeními zájmy pendlerů a obyvatel pohraničí. Situaci označil za „velké zklamání“. Zmínil, že neočkovaní lidé musí mít PCR test, na který ale někteří nemají finanční prostředky. Kromě toho uvedl, že pendleři nemají žádný status, kterým by se mohli dlouhodobě řídit. Podle něj jsou vládní opatření chaotická a lidé jsou z nich unavení a zklamaní.Nutno podotknout, že protesty na slovenské straně zkomplikovaly situaci již 9. července. Protesty u hraničního přechodu Mostech u Jablunkova na Frýdecko-Místecku trvaly přes tři hodiny. Policisté odkláněli osobní dopravu na jiný hraniční přechod. Veškeré nákladní automobily čekaly na místě do konce blokády. Příčinou protestů bylo vyhlášení karantény pro cestující do země, kteří nejsou očkováni. Protestní akce skončila asi ve 14 hodin a průjezd přes hranice byl obnoven. Možnost zpřísnění opatřeníPřipomeňme, že po úterním zasedání ministrů zahraničních věcí Česka, Slovenska, Maďarska, Rakouska a Slovinska ministr Jakub Kulhánek oznámil, že se bohužel nedají vyloučit další omezující opatření na hranicích kvůli koronaviru. Podle jeho slov bude vytvořena skupina, která bude o nových podmínkách informovat.Navrhl, aby byla vytvořena síť kontaktních osob, které budou koordinovat spolupráci zemí Central 5 (C5) v boji proti koronaviru.Ministři zahraničí uvedených pěti zemí - Ivan Korčok za Slovensko, Péter Szijjártó za Maďarsko, Alexander Schallenberg za Rakousko, slovinský ministr Anže Logar a český ministr Jakub Kulhánek se na zasedání v Mělníku shodli v názoru, že jediným spolehlivým řešením je očkování co největšího počtu obyvatel.Slovenský ministr Korčok upozornil na stoupající počet případů nákazy mutací delta a nezbytnost preventivních opatření. „Nemůžeme ignorovat realitu,“ řekl. Na hranicích se Slovenskem byla již dříve zavedena zpřísněná opatření při vstupu do země. Nedávno byly dočasně uzavřeny menší hraniční přechody se sousedními zeměmi, včetně České republiky. Do karantény nemusí pouze ti cestující, kteří jsou plně očkováni proti covidu-19.

https://cz.sputniknews.com/20210709/kdo-neni-ockovany-musi-po-prijezdu-na-slovensko-do-karanteny-lide-proti-tomu-protestuji-15098458.html

česká republika

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

covid-19. pandemie koronaviru, státní hranice, protest, opatření, hranice, česká republika, slovensko