Ukrajina přesunula vojska k ruským hranicím

Ukrajinské ozbrojené síly provedly cvičení s cílem odrazit nálety na hranici s Krymem. Uvedlo to ukrajinské ministerstvo obrany na svém profilu na Facebooku. 21.07.2021, Sputnik Česká republika

„V rámci taktického výcviku jednotek protivzdušné obrany (…) proběhl výcvik bojových posádek protiletadlových raketových systémů Buk s cílem odrazit letecký úder cvičného nepřítele,“ uvádí se ve zprávě resortu.Ze zprávy vyplývá, že divize protiletadlového raketového systému provedla pochod o vzdálenosti několika kilometrů, nasadila systémy Buk do nepřipravených pozic, provedla vyhledávání, identifikaci, zachycení a sledování vzdušných cílů a poté provedla cvičné starty.Ukrajinští vojáci často provádí cvičení na hranicích s Krymem. Například v době od 28. června do 10. července se v Černém moři konaly společné manévry s NATO Sea Breeze - 2021, kterých se zúčastnilo pět tisíc vojáků, 40 letadel a více než 30 lodí.Ze strany Ukrajiny pořád zní hrozby spojené s návratem Krymu. V předvečer bývalý prezident Ukrajiny Petro Porošenko, když se obrátil k ukrajinským muslimům u příležitosti Velkého svátku, slíbil vracení poloostrovu pod kontrolu Kyjeva do jednoho roku.Moskva opakovaně prohlásila, že obyvatelé Krymu v plném souladu s mezinárodním právem a Chartou OSN hlasovali pro znovusjednocení s Ruskem. Jak zdůraznil Vladimir Putin, otázka Krymu je „definitivně uzavřena“.

