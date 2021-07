https://cz.sputniknews.com/20210721/usa-a-nemecko-uzavrely-dohodu-ohledne-nord-streamu-2-poodhalily-detaily-15223553.html

USA a Německo uzavřely dohodu ohledně Nord Streamu 2. Poodhalily detaily

USA a Německo uzavřely dohodu ohledně Nord Streamu 2. Poodhalily detaily

Zástupkyně amerického ministra zahraničí Victoria Nulandová promluvila o některých detailech dohody mezi Washingtonem a Berlínem ohledně plynovodu Nord Stream... 21.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-21T18:59+0200

2021-07-21T18:59+0200

2021-07-21T19:13+0200

svět

nord stream 2

plynovod

německo

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/13382008_0:112:3245:1937_1920x0_80_0_0_cac61c47fbbebe8540458c874ba6c63e.jpg

Konkrétně se má jednat o to, že Německo má usilovat o zavedení sankcí proti Kremlu ze strany EU v případě, že Rusko bude používat export energetiky jako zbraň proti evropským státům.Berlín také bude usilovat o prodloužení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu o dalších deset let, a to po skončení aktuálního kontraktu mezi Kyjevem a Moskvou v roce 2024.Podle slov Nulandové budou další podrobnosti dohody odhaleny v nejbližších hodinách.Mlčení UkrajinyDříve bylo informováno, že administrativa amerického prezidenta Joe Bidena vyzvala ukrajinskou vládu, aby nevyjadřovala svoji pozici ve věci stavby plynovodu Nord Stream 2 při jednání Washingtonu s Berlínem.Američtí političtí činitelé podle portálu Politico varovali Kyjev, že veřejná kritika dohody mezi Německem a USA ohledně ruského plynovodu může negativně ovlivnit vztahy mezi USA a Ukrajinou. Bílý dům také vyzval ukrajinskou vládu neprojednávat potenciální plány Berlína a Washingtonu s americkým kongresem.Vysocepostavený zdroj portálu z administrativy amerického prezidenta tyto zprávy zpochybnil, když uvedl, že situace je ve skutečnosti mnohem složitější. Odmítl ale sdělit podrobnosti z jednání amerických činitelů s Ukrajinci.Včera bylo informováno, že Berlín muže učinit odvetná opatření, jestli Ruská federace bude používat plyn „jako zbraň“, uvedl Bloomberg s odkazem na návrh dohody Spojených států amerických a Německa o plynovodu Nord Stream 2.Součástí dohody o Nord Stream 2 mezi USA a Německem je údajně i část, věnující se odvetným opatřením, pokud by Rusko chtělo použít plyn jako zbraň proti Ukrajině. Podle této dohody by Německo podniklo nespecifikované vnitrostátní kroky.

https://cz.sputniknews.com/20210721/ukrajina-presunula-vojska-k-ruskym-hranicim-15221635.html

https://cz.sputniknews.com/20210721/radni-ct-lipovska-oznamila-ze-podala-trestni-oznameni-na-vedeni-ct-a-spolecnosti-medea-15223216.html

josefnovak_36 myslím, že v těchto otázkách se s RF nedohodnou. A sankce? Má jich RF od EU a USA málo? A jejich účinnost? Prakticky nulová. 1

1

německo

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nord stream 2, plynovod, německo, usa