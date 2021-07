https://cz.sputniknews.com/20210721/v-anglii-byl-nalezen-nejstarsi-meteorit-podle-vedcu-je-starsi-nez-zeme-15217564.html

V Anglii byl nalezen nejstarší meteorit. Podle vědců je starší než Země

V Anglii byl nalezen nejstarší meteorit. Podle vědců je starší než Země

Malý úlomek kamene nalezený na poli v hrabství Gloucestershire na západě Anglie se ukázal být nejstarším meteoritem. Jeho věk odhadují vědci na 4,6 miliardy... 21.07.2021, Sputnik Česká republika

Podle názoru vědců tento malý kámen uhelné barvy nalezený obyvatelem Loughborough, pracovníkem Organizace pro astrofyzikální výzkumy Východní Anglie (EAARO) Derekem Robsonem je fragment kosmického smetí, které zůstalo po formování planet Sluneční soustavy. Předpokládá se, že přiletěl na Zemi z pásu asteroidů, který se nachází mezi oběžnými dráhami Marsu a Jupiteru.Vědci z Univerzity Loughborough spolu s kolegy z EAARO zkoumají v současné době strukturu a složení meteoritu, který dostal název Winchcombe podle názvu vesnice, v jejíž blízkosti byl nalezen. Vědci doufají, že dostanou odpovědi na otázky o procesech, které probíhaly v rané sluneční soustavě, a možná také o původu Země a života na ní. Užívají takových metod, jako je elektronová mikroskopie – pro zkoumání morfologie povrchu v mikronovém a nanometrovém měřítku, a také oscilační spektroskopie a difrakce rentgenových paprsků, které poskytují zevrubnou informaci o krystalické struktuře, chemických fázích a molekulárních interakcích hmoty.Podle slov autorů připomíná materiál meteoritu špatně zpevněný beton z částic a prachu, které nebyly nikdy vystaveny silným vesmírným střetům, a neúčastnily se tedy vzniku protoplanetárních těles.„Vnitřní struktura je křehká a nepevně spojená, pórovitá, s trhlinami,“ uvádějí se v tiskové zprávě slova jednoho z účastníků výzkumu Shauna Fowlera, odborníka pro optickou a elektronovou mikroskopii ze Střediska pro výzkum materiálů univerzity Loughborough. „Nebyl podle všeho vystaven termickému metamorfismu. To znamená, že se nacházel tam, za Marsem, nedotčený ještě předtím, než vznikla nějaká planeta. To je vzácná možnost prozkoumat kousíček naší věkověčné minulosti.“Hlavní část meteoritu se skládá z takových minerálů, jako je olivín a listové silikáty s minerálními vtroušeninami zvanými chondry. „Jeho složení se ale liší od všeho, co můžeme najít tu na Zemi, a nepodobá se potenciálně ani jakýmkoli jiným dříve nalezeným meteoritům,“ říká Fowler.Pravěký meteorit je vzácným příkladem uhlíkatého chondritu – kosmické horniny, která obsahuje organický materiál. K této skupině patří méně než pět procent meteoritů padajících na Zem. „Uhlíkaté chondrity obsahují organické sloučeniny včetně aminokyselin, které jsou ve všech živých bytostech. Možnost identifikovat a potvrdit přítomnost podobných sloučenin v materiálu, který existoval před vznikem Země, bude důležitým krokem k pochopení toho, jak vznikl život,“ řekl závěrem ředitel pro astrochemii EAARO Derek Robson, který meteorit našel.

