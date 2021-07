https://cz.sputniknews.com/20210721/v-egypte-objevili-archeologove-trosky-staroveke-vojenske-lodi-15215904.html

V Egyptě objevili archeologové trosky starověké vojenské lodi

V Egyptě objevili archeologové trosky starověké vojenské lodi

Společná francouzsko-egyptská výprava archeologů našla v okolí zaplaveného starověkého města Heracleionu nedaleko nynější egyptské Alexandrie trosky válečné... 21.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-21T10:59+0200

2021-07-21T10:59+0200

2021-07-21T10:59+0200

věda a technologie

archeologové

archeologie

egypt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/15216017_0:84:1599:983_1920x0_80_0_0_ad6b29b7a3e5def68472a494c7a7c270.jpg

Loď se potopila poté, co se na ni zřítila část zdi Amonova chrámu ve druhém století před n. l. v důsledku zemětřesení, vysvětlil generální tajemník Nejvyšší rady pro starožitnosti Mostafa Waziri.Jak se podotýká v tiskové zprávě, kterou dostal Sputnik, loď se dobře zachovala v zálivu Abúkir právě díky tomu, že se nacházela pod úlomky zdi.Trosky lodě byly nalezeny pod pětimetrovou vrstvou bahna smíšeného s úlomky chrámu.Podle slov vedoucího výpravy archeologů IEASM Franka Gaudiota je tento nález unikátní, protože se vědcům daří jen velmi vzácně nacházet rychlé lodě z oné doby. Podle jeho slov byla loď přes 25 metrů dlouhá, a při její výstavbě bylo využito klasického a egyptského stylu. Hladké dno lodě se ideálně hodilo pro plavbu po řece Nilu, loď byla vybavena také vesly. Řada příznaků poukazuje na to, že byla postavena v Egyptě, a přitom bylo dřevo užíváno druhotně.Kromě toho našli archeologové starořecké hrobky ze 4. století před n. l. u severovýchodního vchodu do Heracleionu.„Tento nález poukazuje na přítomnost starořeckých obchodníků, kteří v tomto městě žili… bylo jim dovoleno tam žít koncem doby faraónů, stavěli pohřební chrámy vedle Amonova chrámu, avšak kvůli přírodním katastrofám byla tato oblast zpustošena, a zbytky civilizace byly nalezeny spolu s ruinami chrámu,“ uvádějí se ve zprávě slova šéfa ústředního departamentu zaplavených starožitností Ihaba Fahmího.Vědci se domnívají, že Heracleion byl postaven přibližně v 8. století před n. l. v pobřežním pásmu Středozemního moře. Bylo to největší obchodní středisko a přístav starověkého Egypta až do postavení Alexandrie v roce 331 před n. l. Město bylo zaplaveno před asi 1200 lety a v současné se nacházejí jeho zbytky v různé hloubce (až 45 metrů). Archeologové objevili město v roce 2000, a nyní se považuje za velmi zajímavé podvodní muzeum.

Červenáček Lahůdkou jsou egyptské chrámové lodě. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

1

egypt

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

archeologové, archeologie, egypt