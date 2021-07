V médiích koluje video, na kterém připluli žraloci blízko ke břehu a vyděsili návštěvníky pláže

https://cz.sputniknews.com/20210721/v-mediich-koluje-video-na-kterem-pripluli-zraloci-blizko-ke-brehu-a-vydesili-navstevniky-plaze-15219598.html

V zálivu Kim na ostrově Achill, který se nachází na západním pobřeží Irska, došlo ke kuriózní události. Dva obrovští žraloci totiž připluli až ke břehu, kde se... 21.07.2021, Sputnik Česká republika

Na videu, které bylo natočeno jistou ženou z pláže, je vidět dvě velké žraločí ploutve, které se vynořují pouze několik metrů od břehu a překvapily přítomné děti i dospělé.Jedno z dětí zvolalo, když žralok proplouval kolem: „Ach můj bože!“Nehledě na šok a strach zůstala většina rekreantů ve vodě a ti, kteří se nacházeli na břehu, se snažili co nejrychleji zachytit kuriózní událost na kamery svých telefonů.Video, které okamžitě obletělo sociální sítě, zhlédlo více než 200 tisíc uživatelů a získalo více než 20 tisíc lajků a 800 komentářů.Uživatelé se domnívají, že se jedná o žraloka obrovského. Tento druh nepředstavuje nebezpečí pro člověka. V komentářích také zazněla teorie, že vzhledem k různým velikostem ploutví žraloků, se mohlo jednat o samici a její mládě.Zmiňme, že samci žraloka obrovského dorůstají až do devíti metrů a samice až do deseti metrů. Tito žraloci se živý planktonem a plavou s otevřenou čelistí a svými žábry filtrují vše, co se tam dostane.Žralok útočil v JordánskuK hrozivému incidentu jako z filmu Čelisti Stevena Spielberga došlo na konci června v jordánském resortu v Akabském zálivu v Rudém moři. Uživatelka Twitteru Beyrouth007 sdílela video útoku na svém profilu, které bylo natočeno na parasailing tripu. Video ukazuje 37letého Jordánce, jak klidně letí těsně nad vodou, táhl ho po hladině moře vodní skútr, pak ale z hlubin vyskočil divoký dravec a ukousl sportovci kus nohy. Paraglidista za okamžik ze sevření žraloka vyklouzl zpět do vzduchu. Zdravotníci těžce zraněného muže převezli do Vojenské nemocnice prince Hashema, kde podstoupil operaci nohy.

