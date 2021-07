Bellova obrna způsobuje náhlou slabost nebo ochrnutí svalů na jedné straně obličeje. Podle publikace na webových stránkách časopisu došlo v řadě případů k jednostranné obrně lícního nervu již dříve během počátečních klinických studií všech tří vakcín schválených k použití ve Velké Británii (Moderna, Pfizer/BioNTech a AstraZeneca). Nyní však poprvé jde o výskyt Bellovy obrny dvakrát po sobě - po každé dávce přípravku.Uvádí se, že poprvé se „pravostranná slabost obličeje“ objevila u 61letého muže pět hodin poté, co mu byla 18. ledna podána první dávka vakcíny Pfizer/BioNTech. Byla mu diagnostikována Bellova obrna a po léčbě steroidy příznaky paralýzy zmizely. Když pacient dostal za šest týdnů po první dávce druhou dávku přípravku Pfizer/BioNTech, o dva dny později se u něj projevila již „závažnější levostranná obrna lícního nervu“. Muži byla znovu předepsána léčba steroidy.Uvádí se, že o souvislosti mezi očkováním a vznikem Bellovy obrny svědčí krátká doba, která uplynula od okamžiku aplikace vakcíny do projevu tohoto vedlejšího účinku. Toto časové rozpětí bylo kratší než u některých známých případů paralýzy po očkování (například v Los Angeles se u 57leté ženy vyvinula Bellova obrna 36 hodin po druhé dávce vakcíny).„Vznik onemocnění bezprostředně po každé dávce vakcíny jasně svědčí o tom, že Bellova obrna byla způsobena vakcínou Pfizer/BioNTech, i když nelze určit příčinnou souvislost,“ zdůrazňuje se v článku.

Ve Velké Británii se projevila souvislost mezi vakcínou Pfizer a Bellovou obrnou

© REUTERS / Dado Ruvic Vakcína Pfizer © REUTERS / Dado Ruvic

