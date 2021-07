https://cz.sputniknews.com/20210721/ve-who-uvedli-jaky-je-hlavni-cil-boje-proti-koronaviru-15214945.html

Ve WHO uvedli, jaký je hlavní cíl boje proti koronaviru

Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus řekl na 138. zasedání Mezinárodního olympijského výboru, že by se na světě mohl objevit nový kmen koronaviru... 21.07.2021

Podle Gebreyesuse by výskyt nového kmene mohl vést k dalšímu šíření infekce po celém světě. „Čím více se (koronavirus) rozšiřuje, tím více se může objevit jeho variant, které mohou být ještě nebezpečnější než varianta delta, která nyní způsobuje tolik škod. Čím více variant, tím větší je pravděpodobnost, že se některá z nich vyhne vakcíně a vrátí nás na samý začátek,“ vysvětlil šéf WHO.Gebreyesus vysvětlil, že nyní nastala „bezprecedentní krize“, která vyžaduje „bezprecedentní opatření“.Hlavní cílŠéf Světové zdravotnické organizace během svého projevu hovořil také o hlavním cíli WHO v boji proti covidu-19. Zdůraznil, že cílem je, aby do září 2022 bylo proočkováno 70 % všech zemí světa.Podle Gebreyesuse lze pandemii zvládnout, ale k ukončení problému bude zapotřebí 11 miliard dávek preventivních léků.Ne první varováníVýbor WHO pro mimořádné situace již dříve hovořil o riziku, že nové kmeny koronaviru budou nebezpečnější a nakažlivější. Členové výboru připomněli, že pandemie ještě zdaleka neskončila.V prohlášení se uvádí, že kontrola těchto variant koronaviru bude obtížnější než nyní.WHO zařadila čtyři kmeny SARS-CoV-2 na seznam, které „způsobují znepokojení“: alfa (britský), beta (jihoafrický), gama (brazilský) a delta (indický). Poslední zmíněná mutace se podle odhadů šíří dvakrát rychleji než původní verze viru. Organizace zároveň upozornila, že patogen stále mutuje. Kromě toho byl nedávno zaznamenán výskyt kmene delta-plus.Inspekce laboratořeVíce než 500 tisíc uživatelů internetu v Číně podepsalo otevřený dopis Světové zdravotnické organizaci (WHO) s požadavkem o vyšetření situace v americké biologické laboratoři na základně Fort Detrick, aby „se daly odvrátit budoucí epidemie“, píše čínský list The Global Times.Dříve agentura Associated Press zveřejnila zprávu, že šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nevyloučil možnost umělého původu koronaviru. Později prohlásil, že organizace chystá inspekci laboratoří a výzkumných ústavů v oblasti prvních případů onemocnění covidu-19 v prosinci 2019.V otevřeném dopise obyvatel Číny se uvádí, že za účelem prevence další epidemie má WHO věnovat pozornost laboratořím, ve kterých zkoumají nebezpečné viry nebo biochemické zbraně. Zvláštní důraz se v dopise klade na Ústav pro průzkum infekčních chorob americké armády (USAMRIID) na základně Fort Detrick v Marylandu, kde, jak tvrdí, mají nebezpečné a nakažlivé viry eboly, SARS, MERS a neštovic. Únik kteréhokoliv z nich může mít vážné následky.V listu se píše, že americká laboratoř byla dočasně zavřena v roce 2019 po inspekci amerického Úřadu pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Za příčinu byly označeny „problémy s infrastrukturou na dezinfekci odpadových vod“, ale toto vysvětlení nebylo podle názoru listu dost přesvědčivé. Pouze po zjištění původu viru může svět odstranit potenciální hrozbu a vyhnout se dalším vypuknutím epidemie, uvádí se dále.Skupina čínských uživatelů napsala dopis a požádala list o jeho zveřejnění na sociálních sítích, což bylo učiněno v sobotu 17. července. Během 24 hodin získal dopis přes 500 tisíc podpisů.

Červenáček Kšefty tedy porostou a vyšetřování bude odkloněno hlavně od známého viníka za existenci coronaviru. Šmírování a vydírání lidí se posune na vyšší level. Nic nového. A další problémy bytí budou upozaděny . 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

Pavel MIŠÍK V jednom článku priznáva, že očkovanie nemusí byť účinné voči zmutovaným kmeňom, ale napriek tomu vyžaduje očkovanie celej populácie ...... 0

