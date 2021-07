https://cz.sputniknews.com/20210721/za-utery-pribylo-v-cesku-302-pripadu-covidu-19-oteviraji-se-dalsi-ockovaci-centra-bez-registrace-15215144.html

Za úterý přibylo v Česku 302 případů covidu-19. Otevírají se další očkovací centra bez registrace

Za úterý přibylo v Česku 302 případů covidu-19. Otevírají se další očkovací centra bez registrace

Za úterní den bylo v Česku potvrzeno 302 případů, vyplývá z webu ministerstva zdravotnictví o aktuální situaci spojené s covidem-19 v zemi. Očkovací centra bez... 21.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-21T08:15+0200

2021-07-21T08:15+0200

2021-07-21T08:15+0200

Jak vyplývá z webu ministerstva, za úterý přibylo v České republice 302 nových případů nákazy koronaivrem. V pondělí přibylo 220 lidí a v úterý minulého týdne zase 316.Co se očkování týče, dnes se otevřou nová očkovací centra bez předchozí registrace. Hned ráno bude fungovat centrum ve zlínské PSG aréně a v obchodním centru Forum Nová Karolina v Ostravě, které bude provozovat Fakultní nemocnice Ostrava. V poledne pak zahájí provoz centrum v obchodním centru Olympia v Brně, které spadá pod Fakultní nemocnici u svaté Anny. Další centra budou k dispozici od středy ve zdravotním středisku v Luhačovicích na Zlínsku a v Uherském Hradišti ve společnosti Medical Plus. Očkovací centrum bez registrace bude otevřeno také v Jaroměři.Možnost zpřísnění opatřeníPřipomeňme, že po úterním zasedání ministrů zahraničních věcí Česka, Slovenska, Maďarska, Rakouska a Slovinska ministr Jakub Kulhánek oznámil, že se bohužel nedají vyloučit další omezující opatření na hranicích kvůli koronaviru. Podle jeho slov bude vytvořena skupina, která bude o nových podmínkách informovat.„Musíme být stále na pozoru před novými mutacemi viru a přizpůsobovat jim naši strategii,“ řekl Kulhánek. Navrhl, aby byla vytvořena síť kontaktních osob, které budou koordinovat spolupráci zemí Central 5 (C5) v boji proti koronaviru.„Především chceme zaručit, že se budeme s dostatečným předstihem navzájem informovat o připravovaných opatřeních tak, abychom se nepřekvapovali a abychom nepřekvapovali naše občany,“ dodal ministr zahraničních věcí.Ministři zahraničí uvedených pěti zemí - Ivan Korčok za Slovensko, Péter Szijjártó za Maďarsko, Alexander Schallenberg za Rakousko, slovinský ministr Anže Logar a český ministr Jakub Kulhánek se na zasedání v Mělníku shodli v názoru, že jediným spolehlivým řešením je očkování co největšího počtu obyvatel.Slovenský ministr Korčok upozornil na stoupající počet případů nákazy mutací delta a nezbytnost preventivních opatření. „Nemůžeme ignorovat realitu,“ řekl. Na hranicích se Slovenskem byla již dříve zavedena zpřísněná opatření při vstupu do země. Nedávno byly dočasně uzavřeny menší hraniční přechody se sousedními zeměmi, včetně České republiky. Do karantény nemusí pouze ti cestující, kteří jsou plně očkováni proti covidu-19.

