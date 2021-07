https://cz.sputniknews.com/20210722/babis-se-vyjadril-k-nakazenym-olympionikum-povazuje-za-skandalni-ze-s-nimi-letel-neockovany-lekar-15230120.html

Babiš se vyjádřil k nakaženým olympionikům. Považuje za skandální, že s nimi letěl neočkovaný lékař

Babiš se vyjádřil k nakaženým olympionikům. Považuje za skandální, že s nimi letěl neočkovaný lékař

2021-07-22T14:30+0200

Web Seznam Zprávy totiž přišel s informací, že prvním členem české výpravy, u kterého vyšel pozitivní test na koronavirus po příletu do Tokia, byl lékař Vlastimil Voráček.„Považuji to za skandální, hrubě se mi to nelíbí. Vůbec nechápu, jak se to mohlo stát,“ okomentoval situaci Babiš.Kritikou nešetřil ani bývalý poslanec Miroslav Kalousek, který celou věc okomentoval na Twitteru. „Nejsem šokován tím, že MUDr. Voráček nebyl očkovaný. Lékaři jsou různí. Nikdy ale nepochopím, proč Český olympijský výbor nestanovil očkování jako podmínku účasti ve výpravě. Myslím si, že to byla lehkomyslnost a totální selhání,“ uvedl.Co se týče nakažených sportovců, pak po lékaři Voráčkovi se nákaza potvrdila u plážového volejbalisty Ondřeje Perušiče a trenéra beachvolejbalistek Simona Nausche, pozitivní byl stolní tenista Pavel Širuček a plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková.Českým speciálem do Tokia letělo 42 lidí, z toho bylo 14 sportovců. Vedle pěti nakažených se aktuálně řeší další podezřelé případy českých sportovců. V karanténě nebo samoizolaci jsou všichni z letadla, nenakažení sportovci však mohou trénovat a soutěžit.Tento speciál bude mít ale dohru. Na vyšetřování bude dohlížet ombudsman ČOV Alexander Károlyi, v tiskové zprávě Českého olympijského výboru se uvádí, že vyšetřování má zjistit, jestli někteří jednotlivci nezanedbali své povinnosti.Covid-19 na Olympijských hrách v TokiuOrganizační výbor za posledních osm dní informoval o osmi nových pozitivně testovaných na koronavirus v souvislosti s olympiádou. Covid se dotknul například nizozemské skateboardistky Candy Jacobsonové a takwondistky Fernady Aguirreovové z Chile. V izolaci se momentálně nachází také americký plážový volejbalista Taylor Crabb.Kvůli přibývajícím případům ředitel organizačního výboru Toširé Muto nevyloučil, že by mohly být hry dokonce zrušeny. Takový scénář ale hned vyloučil předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach.Zmiňme, že Olympijské hry v Tokiu proběhnou ve dnech 23. července – 8. srpna 2021.

