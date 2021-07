https://cz.sputniknews.com/20210722/benesova-cele-to-bylo-usmevne-jeste-jsem-nebyla-ve-funkci-a-uz-mi-vyhrozovali-15225831.html

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová poskytla rozhovor vydání MF Dnes, ve kterém promluvila o spolku Milion chvilek pro demokracii. Zmínka padla i o dnes... 22.07.2021, Sputnik Česká republika

V rozhovoru se Benešová vyjádřila ke spolku Milion chvilek, kteří se báli o spravedlnost v naší zemi, pakliže se ministryní stane právě Benešová. „Celé to bylo úsměvné. Ještě jsem nebyla ve funkci, a už mi vyhrožovali, že to takhle se mnou dál nepůjde, už se svolávaly demonstrace. V té době jsem měla – dá se říct – korektní vztahy s Pavlem Zemanem, nebyli jsme v rozepřích,“ uvedla ministryně.Dodala, že pokud by se něco dalo označit za rozepři, pak to, že nebyla spokojena, kolik se vyplácí náhrad škod za neúspěšná trestní řízení.Řeč padla i o odchodu nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Podle ministryně šla celá věc mimo ni. Konstatovala, že prý text rezignace jde rozdělit na dvě části. V té první měl vypočítat své úspěchy v pozici nejvyššího státního zástupce a v druhé pak uvádí, že chtěl odejít sám a nečekat na odvolání. V rezignačním dopise se podle Benešové o tlaku na státní zastupitelství nepíše vůbec nic.Ministryně uvedla, že Pavel Zeman se musí rozhodnout, co v životě vlastně chce. Pakliže chce zůstat, musí se podvolit podle ní zákonu jako každý jiný.Zemanova rezignace a BenešováPavel Zeman se funkce nejvyššího žalobce ujal dne 1. ledna 2011, kdy na této pozici vystřídal Renatu Veseckou. Státní zástupce řídil Zeman přesně deset a půl roku. Nikdo jiný v pozici nejvyššího žalobce nesloužil tak dlouho. Dne 14. května však oznámil, že se vzdává funkce. Jako hlavní důvod svého odchodu uvedl zejména tlak ze strany ministryně spravedlnosti Marie Benešové.Uveďme, že Benešová tento tlak odmítá. Dotyčná ale prohlásila, že se chystá podat na Zemana kárnou žalobu, a to kvůli vrbětické kauze. Stála si za tím, že se Zeman dopustil prohřešku, když veřejně informoval o základních faktech této kauzy. Benešová se následně rozhodla, že podá na Zemana kárnou žalobu týkající se kauzy Czernin. Zeman měl totiž v roce 2014 iniciovat neformální schůzku se soudcem Janem Czerninem, aby zprostředkoval smírné řešení sporu mezi zástupci svého rodu a Zemanovým přítelem Petrem Habersbergerem. Tomu restituce czerninského majetku znemožnily nabýt pozemky, na nichž hospodařil.

