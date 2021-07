https://cz.sputniknews.com/20210722/bude-cesko-vyrabet-nakladni-letouny-l-410-v-moskve-pokracuje-letecka-vystava-maks-15228042.html

Bude Česko vyrábět nákladní letouny L-410? V Moskvě pokračuje letecká výstava MAKS

Na letišti Žukovskij nedaleko Moskvy pokračuje Mezinárodní letecká a vesmírná výstava MAKS 2021. V letošním roce je na leteckém salonu bohatě zastoupeno také... 22.07.2021, Sputnik Česká republika

Letošní výstava MAKS probíhá od 20. do 25. července na letišti Žukovskij v Moskevské oblasti. Nehledě na koronavirovou situaci nejen v Rusku se výstavy účastní 479 organizací z Ruské federace a dalších zemí, Česko zastupuje osm firem, mezi kterými jsou Aircraft Industries, a.s., UNIS, a.s., GE Aviation Czech, s.r.o, PBS Velká Bíteš, a.s., Jihostroj a.s., ALTA, a.s., Aviation Technologies Holdings s.r.o., Asociace leteckých výrobců a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.Ve středu v 11 hodin proběhlo slavnostní otevření českého výstavního stánku, kterého se účastnil vedoucí obchodně-ekonomického oddělení Velvyslanectví ČR v Moskvě Tomáš Hart, konzul a vedoucí obchodně-ekonomického oddělení Generálního konzulátu ČR v Jekatěrinburgu Martin Vlastník, zástupkyně Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Veronika Jelínková a viceprezident Asociace leteckých výrobců Jiří Kovář.Všichni čeští zástupci ve svém úvodním projevu zdůraznili důležitost ruského trhu pro české letecké výrobce.Tomáš Hart z českého velvyslanectví zdůraznil, že zmíněné firmy nejsou v oboru ani Rusku žádnými nováčky. Hart taktéž zmínil, že je rád, že se letos MAKS mohl uskutečnit, a zároveň poděkoval všem organizátorům. „Zůstávejte ve spojení a spolupracujte s Českou republikou,“ vyzval Hart v závěru svého krátkého projevu.Hosty u českého pavilónu přivítala také zástupkyně českého ministerstva průmyslu a obchodu Veronika Jelínková. Připomněla, že je ráda, že se za současné situace podařilo české výrobce do Moskvy dopravit a zdůraznila, že rádi všem zájemcům představí českou produkci. Připomněla také, že ministerstvo podporuje česko-ruské projekty, zmínila také, že zástupci agentur CzechTrade a CzechInvest sedí v Moskvě.Nákladní varianta letounu L-410Sputnik krátce před slavnostním otevření českého stánku oslovil Sergeje Martinova, prodejního ředitele pro RF a Společenství nezávislých států, společnosti Aircraft Industries, která vyrábí letouny L-410.Společnost na výstavě představila nejnovější 19místný turbovrtulový dopravní letoun L-410NG, který je modernizovanou verzí L-410. Jeho první let proběhl v červenci 2015. Ve srovnání se starší verzí má Nová Generace výkonnější a tišší motory GE H85 s vrtulemi Avia-725, na letounu je nová konstrukce křídla a nový modernější kokpit od Garmin. L-410NG má dvojnásobný dolet a pojme o 500 kg více nákladu.Prodejní ředitel zmínil, že první letoun je vyroben a jedná se o jeho prodeji, k prodeji by mělo dojít v Rusku. Další kusy jsou podle něj ve výrobě.Zástupce Aircraft Industries také připomněl účast na výstavě v Jekatěrinburgu, které se společnost účastnila zprostředkovaně. Přímé zastoupení má společnost letos pouze na MAKS, Martinov připomněl, jak důležitá je pro společnost tato výstava.Na závěr Martinov uvedl, že očekávání jsou taková, že v Rusku je nadále zájem. A odhalil plány společnosti, mezi kterými je nákladní varianta letounu L-410.Společnost Aicraft Industries má více než osmdesátiletou tradici letecké výroby, která se v současnosti zabývá vývojem, výrobou, prodejem a servisem letounů L-410.

