„Domácí agenda nikoho nevzrušuje.“ Zacharovová okomentovala pozici Česka k Vrběticím

„To je samozřejmě absurdní. Celá tato situace je absurdní a divoká. Sedm let stará historka o explozích v českých vojenských skladech ve Vrběticích a neprokázané údajné zapojení naší země či ruských tajných služeb nedává oficiální Praze klid. A to do té míry, že se tamní úřady rozhodly slíbit svým občanům a obcím, které v roce 2014 zachvátily výbuchy, určitou finanční kompenzaci za způsobené škody. Obecně na to mají právo, ale z nějakého důvodu se rozhodli vzít si peníze z Ruska, k čemuž český kabinet dokonce schválil návrh zákona,“ uvedla.Podle Zacharovové vypadá celková situace anekdoticky. Tyto akce také spojila s vnitropolitickými boji v souvislosti s nadcházejícími podzimními parlamentními volbami v České republice.Česká vláda 12. července schválila návrh zákona o odškodnění vesnic a osob, které byly zasaženy výbuchy ve Vrběticích v roce 2014. Jedním z jeho hlavních iniciátorů byl první místopředseda vlády, ministr vnitra a předseda sociálních demokratů Jan Hamáček. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR by se měla návrhem zákona zabývat 30. července.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček 17. dubna oznámili, že za výbuchy ve vrbětických skladech mohou ruští agenti. Moskva svou odpovědnost odmítá. Rusko a Česká republika si nato vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně země přešly na princip parity.Na konci května na obou zastupitelstvích muselo totiž zůstat 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Ruská vláda následně zařadila Českou republiku na seznam nepřátelských zemí, kde se ještě umístily Spojené státy. Podle tohoto opatření může česká diplomatická mise zaměstnávat pouze 19 zaměstnanců z místních sil.Do kauzy Vrbětice významně zasáhl prezident Miloš Zeman, který týden po začátku kauzy v rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že zpráva BIS neobsahuje žádné konkrétní důkazy. Prezident nicméně trval na tom, aby Policie České republiky případ pečlivě vyšetřila a předložila všechny závěry veřejnosti.Ministerstvo zahraničních věcí RF uvedlo, že nepodložená obvinění na adresu Ruska jsou součástí velké kampaně Západu proti Moskvě. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov označil to, co se děje v Česku kolem vyšetřování kauzy Vrbětice, za schizofrenii.

