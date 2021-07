https://cz.sputniknews.com/20210722/dvojity-utok-sexy-veresova-v-plavkach-si-pozvala-horkou-posilu-15229615.html

Dvojitý útok! Sexy Verešová v plavkách si pozvala horkou posilu

Nestárnoucí kráska Andrea Verešová si užívá luxusu na řeckém ostrově Mykonos, právě odtud totiž pocházejí poslední snímky v plavkách, které snad nenechají... 22.07.2021, Sputnik Česká republika

Řecký ostrov, moře, luxusní jachta a dvě neuvěřitelně atraktivní ženy v plavkách. Tak to je snad sen všech mužů. Verešová prostě ví, jak rozžhavit silnější pohlaví, navíc ve dvou se to přeci lépe táhne.Holky si na Instagramu vysloužily spoustu komplimentů. Většina chlapů však asi naprosto ztratila dar řeči, protože se omezili odpovídajícími smajlíky, kterými chtěli potvrdit estetický zážitek, který jim Verešová opět dopřála.Ze všech stran se ozývalo: „Krásný“, „Moc vám to sluší holky“, „Wow“, „Hot“, „Ty jo“.Muži si ani nedokázali vybrat, která je lepší. Někteří však dali najevo, že Andrea je přeci jen o něco hezčí.Takovou nádheru si nenechaly ujít ani ostatní hvězdy. Lichotivý komentář Verešové napsala slovenská moderátorka Zuzana Belohorcová, která míní, že jsou holky opravdu hot.Stejný názor zastává i další kráska, herečka Karin Haydu.Andrea VerešováModelka Andrea Verešová se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš. Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.

