Gazprom odpověděl na otázky ohledně tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu po vypršení dohody

Gazprom odpověděl na otázky ohledně tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu po vypršení dohody

Ruská společnost Gazprom je připravena pokračovat v tranzitu plynu přes Ukrajinu i po roce 2024, kdy dojde k vypršení stávající smlouvy. Předseda rady ředitelů... 22.07.2021, Sputnik Česká republika

Dodal, že v případě, že dojde k novým nákupům paliva, ruská strana je připravena zvýšit svůj tranzit. Zdůraznil přitom, že společnost považuje účast Německa je projednávání tohoto tématu za důležité.Včera Berlín a Washington publikovaly společné prohlášení o vznikajícím plynovodu Nord Stream 2. V dokumentu stojí, že pro úspěšnou realizaci projektu je nezbytné zajistit pokračování tranzitu plynu přes Ukrajinu i po roce 2024. Německo se kromě toho zavázalo, že bude používat sankce proti Rusku, pokud to by se rozhodlo používat plyn jako zbraň proti evropským státům.Odpovědnost za EvropuNa dohodu mezi Německem a USA ohledně Nord Streamu 2 reagoval slovenský ministr zahraničních věcí Ivan Korčok. Má za to, že tímto krokem Německo a USA přebírají velký díl odpovědnosti za energetickou bezpečnost ve střední a východní Evropě.„Společnou dohodu USA a Německa v případě Nord Stream 2 vnímám jako uznání ze strany Spojených států, že plynovod, vůči kterému jsme společně prezentovali výhrady, se stává realitou,“ napsal Korčok na své sociální síti.Dále dodal, že oceňuje silnou podporu teritoriální integrity Ukrajiny ze strany Německa a Spojených států. Rovněž ocenil kroky, které avizovaly strany a které by měly garantovat energetickou bezpečnost střední a východní Evropy.„Tato dohoda představuje důležitý závazek a politický signál ze strany Spojených států a Německa při obnově transatlantické spolupráce, která je zásadním bezpečnostním zájmem Slovenské republiky,“ vysvětlil Korčok.„Od USA a obzvláště od Německa rovněž nadále očekávám, že vynaloží všechnu svoji váhu a vliv pro zachování tranzitu dostatečného množství plynu přes Ukrajinu i do budoucna,“ dodal Korčok.Okřiknutí UkrajinyAdministrativa amerického prezidenta Joe Bidena již dříve vyzvala ukrajinskou vládu, aby nevyjadřovala svoji pozici ve věci stavby plynovodu Nord Stream 2 při jednání Washingtonu s Berlínem.Američtí političtí činitelé podle portálu Politico varovali Kyjev, že veřejná kritika dohody mezi Německem a USA ohledně ruského plynovodu může negativně ovlivnit vztahy mezi USA a Ukrajinou. Bílý dům také vyzval ukrajinskou vládu neprojednávat potenciální plány Berlína a Washingtonu s americkým kongresem.Vysocepostavený zdroj portálu z administrativy amerického prezidenta tyto zprávy zpochybnil, když uvedl, že situace je ve skutečnosti mnohem složitější. Odmítl ale sdělit podrobnosti z jednání amerických činitelů s Ukrajinci.

