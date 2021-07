Hamáček nepochopil, v čem je problém s kontrolami od Maláčové. Lidé mu to vysvětlili...názorně

https://cz.sputniknews.com/20210722/hamacek-nepochopil-v-cem-je-problem-s-kontrolami-od-malacove-lide-mu-to-vysvetlilinazorne-15230470.html

Zmiňme, že například vlivná právnička Monika Čírtková považuje za „obrovské zklamání kontrolu práce“ v jedné ze společností, kterou provedla Maláčová v doprovodu s jejím poradcem Matějem Stropnickým. Právnička v této akci vidí „nové dno sociální demokracie“.Čírtková kontrolu označila za „přepadení firmy“ a poukazuje na možné zneužití inspekce práce pro účely politického zisku.Maláčová na Facebooku prohlásila, že není žádným utajeným šéfem, hned při zahájení kontroly vedoucí kontroly vedení firmy informovala, že se toho účastní. Domnívá se, že firmy, které dodržují zákon, se nemají čeho bát.„Zaměstnanci nejsou onuce. Proto budu v kontrolách Inspekce práce rozhodně pokračovat,“ zdůraznila.Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček danou situaci neopomněl. Podle jeho slov nechápe hysterii, která vznikla kolem kontroly dodržování zákoníku práce.„I mně samotnému chodí celá řada podnětů od zaměstnanců, stěžujících si na podmínky na pracovišti. ČSSD je tu od toho, aby se zaměstnanců zastávala, a to přesně Jana Maláčová dělá,“ stojí na twitterovém účtu politika.Jenže patos představitelů ČSSD lidé moc neocenili, což potvrzuje jejich reakce.„Podmínky na pracovišti mají kontrolovat k tomu zřízené státní organizace. Paní ministryně Maláčová inspektorkou asi není. Dovozuji si, že do podniku nebyla ani pozvána. Šlo tedy minimálně o přestupek. Nerozumím, jak takové nezákonné jednání můžete hájit,“ vyjádřil se Pavel Koller.„Až vám budou dělat domovní prohlídku, tak si představte, že kromě policistů by se jí zúčastnil a nafotil by si přitom i nějaké selfíčka tam nějaký bezvýznamný politik, který se tak snaží získat nějaké hlasy. Už to chápete?“ dotazuje se Jan Hrubant.„Pane ministře, vy jste to asi nepochopil. O paní ministryni šlo až ve druhé řadě, i když si myslím, že by neměla dělat kampaň v rámci kontrolní činnosti. Hlavní je otázka, co tam dělal pan Stropnický a proč následně šířil fotky a informace na sociálních sítích,“ napsal David Kolář.Pro informaci uveďme, že v případě porušení paragrafu 328 trestního zákoníku, který se týká přisvojení pravomoci úřadu, může hrozit provinilci až dva roky odnětí svobody:§ 328Přisvojení pravomoci úřaduKdo neoprávněně vykonává úkony, které jsou vyhrazeny orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jinému orgánu veřejné moci, nebokdo vykoná úkon, který může být vykonán jen z moci úřední orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

