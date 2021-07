https://cz.sputniknews.com/20210722/kreml-okomentoval-dohodu-usa-a-nemecka-o-plynovodu-nord-stream-2-15229774.html

Kreml okomentoval dohodu USA a Německa o plynovodu Nord Stream 2

Kreml okomentoval dohodu USA a Německa o plynovodu Nord Stream 2

V Kremlu okomentovali dohodu mezi Německem a USA o projektu plynovodu Nord Stream 2. Podle prezidentova mluvčího Dmitrije Peskova obsahuje body, jež Moskva... 22.07.2021, Sputnik Česká republika

„Kategoricky nesouhlasíme s touto formulací. Ani na Ukrajině, ani za jejími hranicemi neprojevuje Rusko a neprojevilo žádnou agresi. Rusko se nevěnovalo žádným škodlivým aktivitám. A nevěnuje se. Tohle rozhodně schválit nemůžeme,“ zdůraznil.Peskov poznamenal, že Moskva vždy byla a zůstala zodpovědným garantem energetické bezpečnosti. „Chci připomenout, že prezident RF nejednou mluvil a činil oficiální prohlášení, že Rusko nikdy nepoužilo energetické zdroje jako nástroj politického nátlaku,“ dodal.Kreml je podle jeho slov připraven projednat prodloužení tranzitu plynu přes Ukrajinu po roce 2024. Peskov přitom zdůraznil, že jde výhradně o ekonomickou účelnost a rentabilitu tohoto rozhodnutí.„Nemluví se tady samozřejmě o Ruské federaci. Vždyť tato dohoda může být prodloužena Ukrajinou a RF, proto tento účinek, nevím, jak to přeložit do jiných jazyků, ale rusky bych řekl, že mne oženili bez mé účasti,“ uvedl. Peskov řekl, že v Kremlu očekávali signály pro ukrajinskou vládu ohledně nutnosti projevit zodpovědnost a zajistit ekonomicky přijatelné podmínky pro prodloužení tranzitu, v textu dokumentu však nejsou.Merkelová: Dohoda v zájmu UkrajinyDohoda USA a Německa o plynovodu Nord Stream 2 je v zájmu Ukrajiny, prohlásila německá kancléřka Angela Merkelová na každoroční velké letní tiskové konferenci, které se letos účastní po šestnácté.Kancléřka rovněž nesouhlasila s hodnocením dohody mezi USA a Německem jako „dárku“ pro prezidenta RF Vladimira Putina.„Vůbec tomu tak není. Jde o to, abychom našli cestu ke kompromisu ohledně projektu, který různé země různě hodnotí z politického hlediska,“ prohlásila Merkelová na velké tiskové konferenci, když odpovídala na příslušnou poznámku novinářky, a na otázku, jestli tato dohoda znamená, že Rusko má pro Německo větší význam než Ukrajina a východní Evropa.Německo a USA zveřejnily včera společné prohlášení o ztělesnění projektu Nord Stream 2. Washington a Berlín zejména poznamenaly, že pro jeho realizaci je třeba zajistit pokračování dodávek plynu z Ruska přes Ukrajinu po roce 2024. Německá vláda kromě toho slíbila, že bude usilovat o zavedení sankcí proti Moskvě, pokud Kreml použije energetické odvětví „jako zbraň.“

