Lobbista Janoušek musí nastoupit do vězení. Soud vydal příkaz k dodání do výkonu trestu

2021-07-22T11:25+0200

2021-07-22T11:25+0200

2021-07-22T11:48+0200

Žalobce nedávno uspěl se stížností proti přerušení trestu. Soud příkaz vydal 21. července. „Příkaz byl odeslán Krajskému ředitelství Policie ČR hlavního města Prahy. S dalšími dotazy se proto prosím obracejte na Policii ČR a Vězeňskou službu, které by měly ve věci činit další kroky,“ uvedla mluvčí. O naplnění příkazu se mají postarat policisté a Vězeňská služba České republiky.Web ČT24 již včera informoval o tom, že Janoušek do vězení stále nanastoupil. „Odsouzený může a měl by dobrovolně nastoupit výkon zbytku trestu, jenž nyní po rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci již není přerušen,“ uvedl pro ČT předseda senátu Vrchního soudu v Olomouci Libor Losa.Státní zástupce Ivan Hrazdira reagoval tím, že není žádný právní důvod, aby byl na svobodě, pokud má být ve výkonu trestu odnětí svobody. Vysvětlil, že zdravotní stav Janouška nikdo nezpochybňuje. „Je závažný, nicméně i z toho rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci vyplývá, že výrazy, které byly použity, jako například ‚terminální‘, jsou poněkud zavádějící ve vztahu skutečného stavu a chování odsouzeného,“ uvedl.Policie v této souvislosti zařadila Janouška mezi hledané osoby. „V současné chvíli probíhají standardní pátrací úkony. Muž je vyhlášen v celostátním pátrání,“ cituje slova mluvčí pražské policie Violety Siřišťové ČTK. Z databáze kromě jiného vyplývá, že Janoušek není nebezpečný, ani ozbrojený.Jak následně uvedl Janouškův advokát Lukáš Trojan, lobbista se vězení nevyhýbá a výkon trestu nastoupí. „Klientovi doposud nebylo doručeno rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci. Lhůta pro vyzvednutí zásilky končí tento pátek. V souladu se zákonem plánoval po převzetí rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci nastoupit výkon trestu,“ uvedl advokát.Doplnil, že v posledních dnech absolvoval Janoušek specializovaná zdravotní vyšetření a dnes byla Vězeňská služba informována o tom, že řádně a dobrovolně nastoupí k výkonu trestu.Janoušek a vězeníPřipomeňme, že Janoušek v roce 2012 srazil v Praze autem ženu, kterou vážně zranil, a od nehody ujel. Za svůj čin byl odsouzen za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. Janoušek si má ve věznici odpykat 4,5 roku vězení. Výkon trestu se mu však na jeho žádost opakovaně přerušoval, naposledy k tomu došlo v loňském roce na jaře. Za mřížemi doposud strávil asi rok a čtvrt.Z lékařských posudků vyplývá, že lobbista má trpět nevyléčitelnou nemocí, při chůzi se musí opírat o francouzskou hůl. Podle lékařů by mohl implantát, který má v hlavě po operaci mozku, pohybem uvolnit, a Janouška zabít.Na konci dubna prodloužil Janouškovi Krajský soud v Brně o další dva roky přerušení výkonu trestu, opět ze zdravotních důvodů. Avšak státní zástupce podal proti usnesení stížnost, Vrchní soud v Olomouci o ní v neveřejném jednání rozhodl koncem června. Olomoucký soud totiž rozhodl, že pobyt ve věznici, kam je Janoušek zařazen, není vzhledem k tamní zdravotní péči rizikový.V neposlední řadě zmiňme, že lobbista byl několikrát zastižen během sledování nařízeným pražským vrchním soudem na plovárně, na kole nebo v galerii. Seznam Zprávy pak v tomto roce zveřejnily fotografie z přelomu let 2019 a 2020, na kterých Janoušek chodí po zasněžených svazcích rakouských Alp bez hole.

Teodor Janoušek patri za mrize, at si to vychutna 1

