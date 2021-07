https://cz.sputniknews.com/20210722/martanske-vozitko-perseverance-zahajilo-patrani-po-priznacich-zivota-na-rude-planete-15231630.html

Marťanské vozítko Perseverance zahájilo pátrání po příznacích života na rudé planetě

Marťanské vozítko Perseverance zahájilo pátrání po příznacích života na rudé planetě

Marťanské vozítko NASA Perseverance ukončilo testování nástrojů a zahájilo vykonání svého hlavního úkolu, pátrání po stopách života na rudé planetě. Informuje... 22.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-22T15:48+0200

2021-07-22T15:48+0200

2021-07-22T15:48+0200

věda a technologie

mars

vědci

vesmír

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0e/13324811_0:115:2200:1353_1920x0_80_0_0_d3c2d688ff645ffccb3f2811975dd688.jpg

Rover Perseverance byl dopraven na Mars spolu s helikoptérou Ingenuity v rámci průzkumné mise NASA 18. února letošního roku po téměř sedmiměsíčním letu a vykonal přistání v kráteru Jezero.Hlavním pracovním nástrojem roveru je dvoumetrová robotizovaná ruka vybavená velkým počtem přístrojů, z nichž hlavním je lithiový rentgenový analyzátor PIXL (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry). S pomocí rentgenových paprsků a ultrafialového světla má zanalyzovat složení hornin, zatímco blízko umístěná kamera umožní vyfotografovat vzorky se zvětšením, jež stačí na objevení v nich příznaků někdejšího života mikrobů.Vědci mají za to, že kráter Jezero byl dříve skutečně jezerem. „Pokud v kráteru Jezero existoval život, mohou tam být jeho důkazy,“ cituje zpráva vedoucí týmu PIXL z Laboratoře proudového pohonu (Jet Propulsion Laboratory) NASA v Jižní Kalifornii Abigail Allwoodovou. Přístroj PIXL se výborně osvědčil během zkoušek na Zemi, vědci doufají, že dokáže neméně přesně určit složení marťanského prachu, jež se nalepí na analyzátor.Textury jsou důležitým příznakem hornin, podle kterého se dá soudit jejich původ. Staré horniny Země, stromatolity, mají například vrstevnatou texturu kvůli tomu, že byly vytvořeny navrstveními bakteriálních matů. Je to jednoznačný příznak prastarého života.Nejdůležitější vzorky shromáždí vrták na konci ruky, pak budou zabaleny do kovových trubic, které Perseverance odloží na povrchu planety do návratu na Zem v rámci budoucí společné mise Evropské kosmické agentury (EKA) a NASA. Má se vydat k Marsu v roce 2026.Podrobný profil chemického složení a textur hornin získaný pomocí PIXL má být doplněn minerálními mapami sestavenými s pomocí přístrojů SHERLOC a WATSON. První použije kombinaci rozptýlení světla a luminiscence za účelem pátrání po určitých organických a chemických látkách, indikátorech prostředí potenciálně vhodného pro život, druhý udělá snímky detailů, jež vědci použijí ke zjištění velikosti zrníček, jejich tvaru a textury, podle kterých se dá zjistit, jak hornina vznikla.„Z čeho se skládá dno kráteru? Jaké podmínky existovaly na dně kráteru?“ klade otázky Luther Beegle, hlavní průzkumník SHERLOC z Laboratoře proudového pohonu. „Řekne nám to hodně o prvních dnech existence Marsu, možná o tom, jak se Mars vytvořil. Když získáme představu o tom, čemu se podobají dějiny Marsu, dokážeme pochopit potenciál pro získání důkazů života,“ dodal.

https://cz.sputniknews.com/20210529/vozitko-curiosity-vyfotilo-na-marsu-zarici-mraky-14657460.html

https://cz.sputniknews.com/20210627/cina-zverejnila-video-z-pristani-roveru-na-marsu-14977740.html

Simo Häyhä Americký vesmírný výzkum se díky novým investicím a soukromým společnostem rozjel na plné obrátky a rusák s čongem můžou jen pozorovat z velké dálky. Jenom za tento rok je to: první řízený let na Marsu, již přes 5000 satelitů starlink a první soukromý let do vesmíru🇺🇸📡🛰️🚀😎👍👍👍👍👍👍👍 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mars, vědci, vesmír