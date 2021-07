https://cz.sputniknews.com/20210722/merkelova-v-nemecku-muzeme-zavest-tvrdsi-opatreni-proti-covidu-kvuli-narustu-pripadu-nakazy-15229179.html

Merkelová: V Německu můžeme zavést tvrdší opatření proti covidu kvůli nárůstu případů nákazy

Merkelová: V Německu můžeme zavést tvrdší opatření proti covidu kvůli nárůstu případů nákazy

V Německu se již dají zahájit přípravy tvrdších opatření na ochranu před covidem kvůli růstu počtu nemocných, prohlásila kancléřka SRN Angela Merkelová na...

„Již des můžeme, a některé země již schválily usnesení, na což chci poukázat, že již dnes můžeme ovlivnit růst počtu onemocnění zavedením dodatečných opatření. Opakuji, může to dopadnout tak, že zdravotnický systém bude přetížen,“ řekla kancléřka a dodala, že v Německu mají znovu „exponenciální“ nárůst onemocnění koronavirem a že jde o variantu delta.Merkelová nevyloučila, že dané téma může být nastoleno na konferenci s regionálními premiéry, jež se má konat kvůli záplavám na západě a jihozápadě země. Konkrétní datum schůzky nebylo zatím uvedeno.Výbušná tempaPočet případů onemocnění covidem-19 v Německu v posledních dnech stoupl, roste „výbušným“ tempem, řekla Merkelová.„Počet onemocnění znovu v posledních dnech stoupá s dynamikou vzbuzující znepokojení. Způsobila to varianta delta. Základní koeficient reprodukce (ukazatel rychlosti šíření viru) překročil jedničku, máme tedy exponenciální nárůst,“ prohlásila Merkelová na každoroční velké tiskové konferenci, jež bude pro ni poslední ve funkci kancléřky SRN.Poznamenala, že to vyžaduje další dodržování bezpečnostních opatření (nošení roušek, dodržování rozestupů, regulaci testování). Vyzvala občany k aktivnějšímu očkování proti covidu-19 a řekla, že čím víc bude naočkovaných občanů, tím víc svobod budou mít všichni obyvatelé země. Měla na mysli nezavedení dodatečných restrikcí.V červnu činil každoroční nárůst nových případů covidu-19 v Německu pár stovek, poté se šířením „indického“ kmenu tempa růstu v posledních týdnech stoupají, občas dosahují dvou tisíc denně.

