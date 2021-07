https://cz.sputniknews.com/20210722/ministerstvo-zahranici-rf-blokovani-sputniku-v-cr-nezustane-bez-odpovedi-15233022.html

Ministerstvo zahraničí RF: Blokování Sputniku v ČR nezůstane bez odpovědi

Ministerstvo zahraničí RF: Blokování Sputniku v ČR nezůstane bez odpovědi

Oficiální mluvčí ministerstva zahraničí RF Maria Zacharovová během pravidelného čtvrtečního brífinku promluvila k problematice, spojené s rusko-českými vztahy... 22.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-22T19:34+0200

2021-07-22T19:34+0200

2021-07-22T20:18+0200

česko

sputnik

česká republika

média

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/15232998_0:0:2583:1453_1920x0_80_0_0_1fb99306f9fb44a1a04b4142d9bf5dbd.jpg

Korespondent české redakce Sputniku Vladimír Franta adresoval Marii Zacharovové otázku v souvislosti s nedávnou výzvou zablokovat na českém území portál Sputnik a zavřít ruskou ambasádu, s níž přišla editorka deníku FORUM 24 Johana Hovorková.„Jedná se o nepřátelskou propagandu, která je dokladem o hybridní válce. A tuhle válku musíme vyhrát,“ napsala novinářka.V reakci na to se Zacharovová v první řadě vyslovila k návrhu přerušení diplomatických vztahů, který se zrodil ve stanu představitelů novinářské sféry.„Pokud jde o výzvu ke zničení diplomatických vztahů, zdá se mi, že o tom rozhodují jiné vládní instituce suverénního státu,“ zdůraznila mluvčí ruského MZV.Následně Zacharovová označila za divoké, že výzva zavřít médium padla od novinářky.Následně k tomuto tématu Zacharovová připomněla, že v Moskvě pracují čeští novináři.„Pracují na stejném základě, na kterém pracují nejen další zahraniční novináři, ale také ruští novináři, využívají příležitostí, které ruská legislativa dává pracovníkům médií, pravidelně hovoří v televizi,“ vyzdvihla.Zacharovová podle svých vlastních slov neví o žádných obtížích, kterým by zde mohli čelit zahraniční novináři. Navíc si není vědoma výzev ruských novinářů nebo sdružení ruských novinářů k uzavření práce českých médií.Mluvčí ruského ministerstva zahraničí věří, že novinářka nemyslela na následky takového kroku, když hovořila o blokování agentury Sputnik.„V každém případě, pokud jde o nezákonné a diskriminační porušování práv ruských médií a novinářů v zahraničí, nenecháváme to bez odpovědi,“ podotkla Zacharovová.„Ty časy máme za sebou, když jsme prostě vyzývali, prostě vysvětlovali a očekávali opatrnost,“ připomněla.Na závěr tématu oficiální mluvčí MZV RF varovala o možných krocích ze strany Ruska.„Pokud budou porušena práva našich novinářů, bude následovat vhodná odpověď. Doufám, že k tomu nedojde. Tohle nebude naše volba,“ upozornila.Zacharovová ujistila, že Rusko plní své závazky chránit svobodu projevu a poskytuje příležitost zahraničním novinářům svobodně pracovat na území Ruska a plnit své profesní povinnosti.Jeden z bodů brífinku se týkal blokování materiálu o Janu Palachovi ruskojazyčného webu portálu Radio Prague.Jedná se o krok Rospotrebnadzoru, který dohlíží na práva spotřebitele a do jeho pravomocí spadá i blokování článků, které propagují sebevraždy, drogy, násilí i další nebezpečné jevy.Zacharovová zdůraznila, že jde pouze odkaz na jeden článek, v němž je nevhodný kontent o způsobech sebevraždy, který není v RF přípustný podle platné legislativy.Ruská strana třikrát písemně požádala (2., 5. a 8. července) správce českého webu, aby došlo ke smazání nevhodného kontentu, ale odpověď nedostala. Navíc zakázaný obsah není k danému okamžiku odstraněn.„Žádat o vysvětlení je nutné od správce českého webu, ne od ruských institucí,“ uvedla oficiální mluvčí MZV.

https://cz.sputniknews.com/20210420/je-treba-vykazat-redakci-sputniku-pavel-safr-bije-na-poplach-jde-o-kauzu-vrbetice-14199769.html

Josip Viserionovič Adonis Dnes nejlepší vtip...bolševické prase...👍😁 14

Simo Häyhä Rusko nemá jak odpovědět. My tu na Rusko můžeme z vysoká stát😁😁😁 8

6

česká republika

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sputnik, česká republika, média, rusko