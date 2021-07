https://cz.sputniknews.com/20210722/mzv-sr-dohodou-o-nord-stream-2-nemecko-a-usa-prevzaly-odpovednost-za-energetickou-bezpecnost-evropy-15230811.html

MZV SR: Dohodou o Nord Stream 2 Německo a USA převzaly odpovědnost za energetickou bezpečnost Evropy

MZV SR: Dohodou o Nord Stream 2 Německo a USA převzaly odpovědnost za energetickou bezpečnost Evropy

Včera byly zveřejněny body dohody mezi Spojenými státy a Německem ohledně plynovodu Nord Stream 2. Na tuto skutečnost reagoval slovenský ministr zahraničí Ivan... 22.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-22T15:31+0200

2021-07-22T15:31+0200

2021-07-22T15:31+0200

slovensko

ivan korčok

nord stream 2

dohoda

německo

usa

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1173/07/11730756_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_554fb40bc160b12613992ceabd8ef08d.jpg

Dohodu mezi USA a Německem lze podle šéfa slovenské diplomacie chápat tak, že plynovod Nord Stream 2 se stává skutečností.Korčok dále dodává, že oceňuje silnou podporu teritoriální integrity Ukrajiny ze strany Německa a Spojených států. Rovněž ocenil kroky, které avizovaly strany a které by měly garantovat energetickou bezpečnost střední a východní Evropy.Ministr ještě jednou zdůraznil, že dohoda potvrzuje strategický význam Ukrajiny pro bezpečnost Slovenska a celé Evropy.Na závěr ministr uvedl, že se jedná o výzvu pro nejbližší období v jednáních s Ruskem, aby tak byl naplněn jeden z klíčových cílů dohody, která byla včera uzavřená mezi Německem a Amerikou.Porobnosti dohody mezi Německem a USAZástupkyně amerického ministra zahraničí Victoria Nulandová včera promluvila o některých detailech dohody mezi Washingtonem a Berlínem ohledně plynovodu Nord Stream 2.Německo má usilovat o zavedení sankcí proti Kremlu ze strany EU v případě, že Rusko bude používat export energetiky jako zbraň proti evropským státům.Berlín také bude usilovat o prodloužení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu o dalších deset let, a to po skončení aktuálního kontraktu mezi Kyjevem a Moskvou v roce 2024.Ned Price, tiskový mluvčí Bílého domu, ve středu dodal, že Spojené státy během jednání s Německem ohledně plynovodu Nord Stream 2 nechtěly riskovat, že se dotknout dobrých vztahů se svými klíčovými partnery.

https://cz.sputniknews.com/20210722/kreml-okomentoval-dohodu-usa-a-nemecka-o-plynovodu-nord-stream-2-15229774.html

VB158 myslím že tyto země rusku nemají co nařizovat rusko jasně deklarovalo že přepravu přes ukrajinu zastavuje pro země a jestli ukrajina bude chtít plyn tak za tržní cenu a předem placené. 0

Zdeněk Krátký Zdá se, že slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok sní o slovenské energetické soběstačnosti pomocí tření ebonitových tyčí liščími ocasy. Dokud chce RF svůj plyn prodávat, je to o obchodu. Pokud kohouty uzavřou z pádných důvodů, nikdo je nedonutí, aby je znovu otevřeli. 0

2

německo

usa

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ivan korčok, nord stream 2, dohoda, německo, usa, ukrajina