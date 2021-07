Národní kriminální agentura SR zadržela soudce Nejvyššího soudu

https://cz.sputniknews.com/20210722/narodni-kriminalni-agentura-sr-zadrzela-soudce-nejvyssiho-soudu-15227387.html

Národní kriminální agentura SR od dnešního rána zasahuje u soudce Nejvyššího soudu Jozefa Milučkého. Policie ho zadržela pro podezření z korupce. Informoval o... 22.07.2021, Sputnik Česká republika

Národní kriminální agentura ve čtvrtek podle slovenského Denníku N zadržela soudce Nejvyššího soudu Slovenské republiky a předsedu správního kolegia Nejvyššího soudu Slovenské republiky Jozefa Milučkého. „Úřad speciální prokuratury nebude probíhající úkony policie komentovat. Informace poskytneme, až když to procesní situace dovolí,“ uvedla mluvčí Úřadu speciální prokuratury Jana Tökölyová.Milučký je předseda jednoho ze čtyř kolegií Nejvyššího soudu SR. Podle medializovaných zpráv ho vyšetřují pro podezření z korupce. NAKA u něj měla provést domovní prohlídku. Milučký v minulosti působil jako soudce Okresního soudu v Čadci, poté působil na Krajském soudu v Žilině. Na Nejvyšším soudu působí od roku 2009.Očekává se, že vedení Nejvyššího správního soudu vydá své stanovisko během dne.Odvolání šéfa policejní inspekcePřipomeňme, že v červnu slovenská vláda rozhodla o odvolání Adriána Szabóa z funkce ředitele Úřadu inspekční služby. Kabinet tak učinil na doporučení Výboru Národní rady pro obranu a bezpečnost. Szabó čelí obvinění ze zneužití pravomocí a korupce.Szabóa dříve obvinila Národní kriminální agentura (NAKA) ze zneužívání pravomocí veřejného činitele a přijímání úplatků. Ještě před zasedáním vlády ministr vnitra Roman Mikulec (OĽaNO) ohlásil, že výběrové řízení na nového šéfa policejní inspekce bude vyhlášeno do 30 dní.Adrian Szabó byl zadržen dne 3. června. NAKA ho obviňuje z toho, že přijal spotřební elektroniku a finanční hotovost v hodnotě nejméně 20 tisíc eur (přes půl milionu korun). Úplatek měl přijmout od bývalého ředitele jednotky finanční policie NAKA Bernarda Slobodníka. Slobodník je zároveň jediným svědkem v případu.Kromě těchto dvou osob slovenští kriminalisté zadrželi i bývalého funkcionáře NAKA Mariána Kučerku. Všichni jsou stíhání pro trestný čin zneužívání pravomocí a korupce.Připomeňme, že předtím v budově NAKA zasahovala policejní inspekce, a to týden poté, co byl zadržen Szabó. Podle zdrojů TV JOJ si inspektoři vyžádali vyšetřovací spisy k některým živým kauzám, na kterých pracuje vyšetřovací tým pod vedením Jána Čurily.

VladanBK Kam se na nás Slováci hrabou. Z mého pohledu je to daleko horší nežli na Slovensku. Stačí jen sledovat soudní rozhodnutí. Co projdou zprávami. Mám pocit že peníze zvládnou vše. 0

