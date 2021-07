https://cz.sputniknews.com/20210722/nebudeme-se-radovat-dlouho-meteorologove-slibuji-slunecnou-sobotu-nahradi-ji-bourky-z-nemecka-15227601.html

Nebudeme se radovat dlouho. Meteorologové slibují slunečnou sobotu, nahradí ji bouřky z Německa

Do víkendu si podle expertů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) budeme užívat klidné počasí, po slunečné sobotě ale přijde deštivá neděle. O víkendu... 22.07.2021, Sputnik Česká republika

„Do soboty nás čeká poměrně klidné počasí. Oblačnosti bude přes den sice více, ale slabé přeháňky se objeví spíš jen na horách na severu a severovýchodě. Maximální teploty se budou postupně zvyšovat až do soboty, která bude slunečná a beze srážek,“ sdělil ČHMÚ.Podle předpovědi ve čtvrtek bude jasno až polojasno a odpolední teploty vystoupají na 22 až 26 °C. Podobné počasí vydrží i v pátek, ještě se ale trochu oteplí, nejvyšší denní teploty se dostanou na 24 až 28 °C. V sobotu teploty mohou překročit tropických 30 °C, budou se pohybovat v rozmezí 27 až 31 stupňů.V neděli začne během dne přibývat oblačnost, déšť nebo bouřky, ojediněle mohou být silné. Teploty ale zůstanou v rozmezí 27 až 31 °C, na západě kolem 25 °C.Německé bouřkyNěmecká meteorologická služba DWD zveřejnila předpověď pro víkend pro Severní Porýní-Vestfálsko. Podle předpovědi bouřky a lijáky hrozí již dříve postiženým Porýní-Falci a rovněž Sársku. Přesnou oblast možného výskytu deštivého počasí zatím DWD neumí odhadnout. Bouřky by měly dorazit v sobotu odpoledne a přetrvat do neděle.Čeští meteorologové je čekají v neděli a v pondělí nejprve v západní polovině země, později na celém území.Záplavy, které západní část Německa postihly po bouřkách z minulé středy a které v sobotu zasáhly i východ země, si podle aktuálních údajů vyžádaly nejméně 174 lidských životů. Kvůli vysokému počtu obětí pak v Německu kritice čelil systém varování před záplavami a veřejnoprávní média.

