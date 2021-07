https://cz.sputniknews.com/20210722/nejen-zaklinac-netflix-vydal-upoutavku-na-sve-srpnove-premiery-15229420.html

Nejen Zaklínač. Netflix vydal upoutávku na své srpnové premiéry

Nejen Zaklínač. Netflix vydal upoutávku na své srpnové premiéry

Netflix zveřejnil konsolidované video oznamující jeho nové produkty a premiéry naplánované na srpen. Mezi ně patří zejména anime prequel Zaklínač - Nightmare... 22.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-22T23:25+0200

2021-07-22T23:25+0200

2021-07-22T23:25+0200

svět

netflix

zaklínač

seriál

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1145/69/11456917_319:0:1386:600_1920x0_80_0_0_aa082afe975ddaf99d66c5389f90314a.jpg

Také v srpnové nabídce služby je Fincherův trojnásobný oscarový Tajemný příběh Benjamina Buttona z roku 2008, nová kuchařská show s Paris Hilton Cooking with Paris, izraelský seriálový thrillere Hit and Run, anime King of Shamans, třetí částí komediálního melodramatu Kaleidoskop polibků, He’s all that - remake komedie She’s all that z roku 1999 a čtvrtá řada kriminální komedie Good Girls.Upoutávka na animovaný spin-off ZaklínačeStreamovací služba zveřejnila na YouTube upoutávku na animovaný film Zaklínač: Noční můra vlka (Witcher: Nightmare of the Wolf).Film je spin-offem televizního seriálu s Henrym Cavillem v roli lovce příšer Geralta, natočeného podle knižní série Andrzeje Sapkowského.Film vypráví o zaklínači Vesemirovi, který, aby unikl chudobě, jde zabíjet monstra pro peníze. Bude však nucen čelit démonům své minulosti, když jedno z království napadne podivné stvoření.Premiéra filmu se uskuteční 23. srpna 2021.Zack Snyder a NetflixSpolečnost Stone Quarry Productions, kterou vede režisér Zack Snyder, jeho žena Deborah a producent Wesley Koller, podepsala smlouvu s Netflixem, informoval dříve The Hollywood Reporter.Dvouletá dohoda „spojí" filmařský tým se streamerem.V rámci smlouvy Snyder plánuje režírovat sci-fi film Rebel Moon. Kromě toho probíhá vývoj Army of the Dead 2, ale nejprve služba zveřejní anime a prequel.Army of the Dead měla premiéru na Netflixu 21. května.Netflix byl založen v roce 1997 a sídlí v Los Gatos v Kalifornii. Od roku 2013 Netflix produkuje vlastní filmy, televizní seriály a televizní programy.Netflix také v budoucnosti vydá videohry. Ty budou zahrnovat jak projekty založené na původních filmech a televizních seriálech webu, tak v podstatě nové. Přístup k nim bude poskytnut všem vlastníkům standardního předplatného servisu.Od ledna 2016 je dostupný téměř celosvětově ve 190 zemích světa, s výjimkou Číny, Sýrie a Severní Koreje.

https://cz.sputniknews.com/20210715/v-praze-pokracuje-nataceni-netflixu-do-soboty-nepojedou-tramvaje-pres-namesti-republiky-15151198.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

netflix, zaklínač, seriál