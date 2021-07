https://cz.sputniknews.com/20210722/neprimereny-politicky-rozsudek-ovcacek-protestuje-proti-drsne-sazbe-za-cestu-na-donbas-15230294.html

„Nepřiměřený politický rozsudek.“ Ovčáček protestuje proti drsné sazbě za cestu na Donbas

Mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček protestuje proti rozhodnutí soudu, který odsoudil k vysokému trestu Bělorusa kvůli údajnému terorismu na Donbasu. 22.07.2021, Sputnik Česká republika

Vrchní soud v Praze výrazně zpřísnil trest Bělorusovi Alexandru Fadějevovi, který se měl podle obžaloby účastnit bojů na Donbasu. Uložil mu trest 21 let odnětí svobody, neboť se prý dopustil terorismu ve zločinecké skupině. Pražský městský soud ho předtím odsoudil na 4,5 roku odnětí svobody. Proti tomuto rozhodnutí se však státní zástupce odvolal.Ovčáček na výši trestu reagoval slovy o tom, že toto soudní rozhodnutí nemá nic společného se zákonností a jde o politický verdikt.„Se zákonností nemá tento rozsudek nic společného. Jde zcela zjevně o nepřiměřený politický verdikt. Jako občan této země proto vyjadřuji rozhodný protest,“ napsal na svých sociálních sítích.Mluvčí Miloše Zemana následně přišel s argumentací, proč je rozsudek „zcela zjevně“ nezákonný.„Nezákonnost rozsudku „21 let“ plyne ze zcela zjevných skutečností: 1) DLR a LLR nejsou na seznamu teroristických organizací. 2) DLR a LLR jsou aktéry Minských dohod dojednaných mj. Německem a Francií,” uvedl Jiří Ovčáček.Hradní mluvčí dále poukázal na sklouzávání do totality, v níž člověk jako jedinec přestává mít jakoukoli hodnotu.„Totalita je zakotvena v tom okamžiku, kdy nespravedlnost zůstává nepovšimnuta, buď ze strachu nebo z lhostejnosti. Tehdy už člověk neznamená nic,“ napsal na svých sociálních sítích mluvčí Miloše Zemana.DonbasNa začátku června jsme informovali, že Městský soud v Praze udělil dvacetiletý trest občanovi ČR, který v roce 2015 odcestoval na Ukrajinu, aby se zúčastnil konfliktu na Donbasu na straně povstalců. Martin Kantor byl obviněn z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině, i když jeho obhájce považuje předložené důkazy za nedostatečné pro to, aby byl dotyčný odsouzen.Verdikt pražského městského soudu vůči českému občanovi Martinu Kantorovi se zakládal zejména na komunikaci odsouzeného s jeho kamarády, v níž měl dotyčný prozradit detaily svého působení během vojenského konfliktu na Donbasu. Soudce Jan Šott poznamenal, že předložená svědectví jsou dostatečná pro to, aby se soud rozhodl uznat Kantora vinným z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině.

Zdeněk Krátký Můžeme očekávat reciproční kroky Běloruských soudů. Český občan bude obžalován ze špionáže proti Bělorusku a dostane adekvátní trest na hranici dvaceti let. Bude naše jurisdikce stíhat i občany USA, kteří se dopustili válečných zločinů například v Sýrii? 8

Karel Adam A kdy začnou soudit ukrajinské nácky bojující proti LNR a DNR a skrývající se v ČR ? 7

