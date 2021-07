https://cz.sputniknews.com/20210722/paleopatologove-objevili-u-ceskych-slechticu-rodinne-kosterni-anomalie-15231982.html

Paleopatologové objevili u českých šlechticů rodinné kosterní anomálie

V posledních letech se vědci a lékaři stále více zajímají o širokou škálu dědičných patologií, včetně genetických onemocnění skeletu, které představují více než polovinu všech vrozených onemocnění. V archeologickém kontextu však byly tyto anomálie zaznamenány především jako ojedinělé případy. Populačních studií je zatím málo.Jan Cvrček a jeho kolegové z Národního muzea v Praze zkoumali kosterní pozůstatky sedmi příslušníků šlechtického rodu Sveerts-Sporckových ze 17. až 20. století z Hradce Králové, aby posoudili míru podobnosti biologicky příbuzných jedinců z hlediska abnormalit vývoje kostí. Vědci analyzovali 89 možných patologií, jejichž morfologické hodnocení ověřili pomocí počítačové tomografie. Článek byl publikován v časopise International Journal of Paleopathology.Výsledky ukázaly největší míru podobnosti kosterních anomálií mezi bratrem a sestrou, otcem a synem a mezi dvěma muži vzdáleného příbuzenstva. V rámci vzorku byla také zjištěna vysoká míra podobnosti mezi ženou a jejím pravnukem. Jedna nepříbuzná žena se od skupiny lišila nejvíce. Kostra jednoho jedince nebyla do výpočtů zahrnuta, protože patřila dítěti, jehož ostatky byly velmi špatně zachovalé.Vědci konstatovali, že míra podobnosti mezi členy rodiny Sveerts-Sporckových na základě analýzy kosterních anomálií odpovídá výsledkům dřívějších studií, které zkoumaly velikost vedlejší dutiny nosní v čelní kosti. Výzkumníci zjistili několik anomálií, které lze označit za familiární, jako je například chybné postavení obratlů na hranici krční a hrudní páteře a hypoplázie dvanáctého žebra.Výzkumníci zaznamenali pozitivní vztah mezi biologickou vzdáleností a mírou morfologické podobnosti mezi jedinci, což potenciálně umožňuje použít tuto metodu jako pomocný nástroj pro určení příbuzenského vztahu.2000 let stará zrcadlaDříve jsme informovali, že ve starověké hrobce v Číně bylo objeveno více než 80 bronzových zrcadel vyrobených během dynastie Západních Chanů. Vědci byli překvapeni skutečností, že ačkoli jsou zrcadla stará asi 2 000 let, mnoho z nich stále odráží světlo a na některých je možné vidět hieroglyfy.Pohřebiště se nacházelo ve městě Cao-čuang v provincii Šan-tung. Vědci objevili více než 400 hrobek, které pravděpodobně patřily elitě té doby. Kromě hrobek byla také objevena sbírka keramiky a bronzových výrobků. Tyto objekty se datují do rané éry dynastie Západní Chan (202 př. n. l.-8 př. n. l.).V dávných dobách, jak říkají vědci, to byl jeden z hlavních objektů, které byly uloženy v hrobech aristokratů. Byl to jeden z prvků rituálu provedení zesnulé osoby do posmrtného života. Vědci se domnívají, že nalezené hrobky patřily zástupcům vyšší třídy.

