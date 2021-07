Pořízková se po rozchodu s přítelem ukázala prakticky nahá

https://cz.sputniknews.com/20210722/porizkova-se-po-rozchodu-s-pritelem-ukazala-prakticky-naha-15233431.html

Pavlína Pořízková povznesla nošení roušek na úplně novou úroveň. Šestapadesátiletá československá supermodelka zapózovala nahoře bez na sociálních sítích se... 22.07.2021, Sputnik Česká republika

„Bylo nám řečeno, že musíme znovu nosit roušky. S Liz Careyovou to uděláme rády. Moji přátelé (a rodina) jsou mým pravým bohatstvím. Smějí se a pláčou se mnou, nakrmí a napojí mě, fyzicky i duchovně,“ napsala na svém účtu na Instagramu modelka.Bývalá hvězda časopisu Sports Illustrated kromě toho dříve oznámila, že se scenáristou Aaronem Sorkinem ukončili svůj vztah. V úterý sdílela fotku, na které se prochází se Sorkinem a usmívají se. Na snímek však doplnila emoji se zlomeným srdcem. V dlouhém popisku doprovázejícím snímek Pořízková vysvětlila, že se pár oficiálně rozešel.„Jsem vděčná za jeho přítomnost v mém životě. Pomohl mi uzdravit se a získat samu sebe,“ napsala modelka k příspěvku, a dodala, že zřejmě neexistuje lepší člověk a Sorkin je podle ní brilantní, vtipný, zábavný a sexy.Pavlína Pořízková neupřesnila, proč se rozešli. Chce respektovat scenáristovo soukromí. „Takže to je vše, co na toto téma řeknu,“ napsala.Pořízková a Sorkin spolu chodili několik měsíců a poprvé se spolu ukázali na předávání Oscarů. Scenárista byl její první partner po smrti manžela. Jejím manželem byl od roku 1989 Ric Ocasek, zpěvák rockové skupiny The Cars, s nímž má dva syny. V roce 2017 se rozvedli.Pavlína se již dlouho vyjadřuje ke způsobu, jakým společnost diskutuje o stárnutí, a ke svému vlastnímu vývoji v oblasti fitness, to vždy po jedné fotografii v bikinách a téměř nahé fotce. Přestože je nyní aktivní život velkou součástí jejího života, řekla Elle, že když byla mladší a pracovala jako supermodelka, spoléhala se na „cigarety a špatnou stravu“. Poté, co se objevila v soutěži Dancing with the Stars a rozvinula silnou taneční praxi, si uvědomila, že s pravidelným cvičením je šťastnější a zdravější. Nyní Pavlína cvičí téměř každý den.

