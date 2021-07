https://cz.sputniknews.com/20210722/povinne-ockovani-za-teto-vlady-nebude-babis-se-vyjadril-k-ceske-ockovaci-strategii-15230996.html

„Povinné očkování za této vlády nebude.“ Babiš se vyjádřil k české očkovací strategii

„Povinné očkování za této vlády nebude.“ Babiš se vyjádřil k české očkovací strategii

Předseda vlády Andrej Babiš během návštěvy nemocnice v Náchodě uvedl, že během vládnutí jeho vlády nebude očkování povinné. Volby do Poslanecké sněmovny přitom... 22.07.2021, Sputnik Česká republika

„Za této vlády nebude nikdy žádné povinné očkování, ani zdravotníků, aby to bylo jasné. To je debata, nechť si ji příští vláda vede, ale já to tak nevidím, zkrátka není důvod. Jdeme metodou přesvědčování,“ uvedl Andrej Babiš.V současné fázi je podle jeho názoru nutností očkování proti koronaviru co nejvíce zpřístupnit a vytvořit mobilní očkovací týmy.Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v souvislosti s povinným očkováním uvedl, že pro jeho provedení by s největší pravděpodobností musel být změněn zákon o veřejném zdraví. Příklon k povinnému očkování přitom označil za „významný krok“. Povinné očkování nyní prý ale není na stole.„Jestli se někdy dostaneme s očkováním proti covidu k té povinnosti, samozřejmě možné to je v budoucnu, ale nemyslím si, že je to otázka současné doby. Tato otázka nyní na stole není,“ prohlásil Adam Vojtěch.Situace v ČeskuZa středu bylo odhaleno 235 nových případů koronaviru. Je to o 25 méně v porovnání s minulým týdnem. Hospitalizace byla nezbytná u 35 lidí, z toho čtyři jsou ve vážném stavu. Reprodukční číslo se drží těsně pod hodnotou 1.Nejvyšší přírůstek nově nakažených koronavirem v tomto týdnu byl zaznamenán v úterý. Lékaři v tento den zaznamenali 302 případů nákazy. V dalších dnech však nedošlo k výraznějšímu nárůstu počtu infikovaných.Epidemická situace zatím vypadá nejhůř v okrese Plzeň-sever, kde evidují 55 případů v přepočtu na sto tisíc obyvatel za poslední týden. Znepokojivě situace vypadá také v Praze.Od počátku epidemie bylo v České republice zjištěno 1 671 933 případů covidu-19. Doposud bylo podáno 9 695 818 dávek vakcín. V této souvislosti jsou v zemi otevírána očkovací centra, kde je možné se naočkovat bez předchozí registrace. Například v Praze taková centra fungují na Chodově, hlavním nádraží a Smíchově. Další očkovací centra byla ve středu otevřená také v nákupních centrech v Ostravě a Brně.

