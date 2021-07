https://cz.sputniknews.com/20210722/reprezentace-v-tokiu-cyklista-schlegel-ma-pozitivni-test-15234690.html

Reprezentace v Tokiu: Cyklista Schlegel má pozitivní test

Český cyklista Michal Schlegel má jako šestý člen naší výpravy na olympiádě, jenž má pozitivní test na koronavirus. Je jedním z těch, kdo do Tokia přiletěl... 22.07.2021, Sputnik Česká republika

česko

Pro Schlegela to znamená, že se nebude účastnit sobotního závodu. Cyklista se nyní nachází v izolaci v hotelu určeném pro závodníky v japonském Izu. Izo je centrem cyklistických soutěží Olympijských her, kam se závodník přesunul hned po příletu do Tokia.Další členové české výpravy – Tereza Neumannová a Michael Kukrle – odjeli do Tokia na dodatečné testy. Na místě mohl zůstat pouze Zdeněk Štybar.Pozitivní testyV případu Schlegela se nejedná o první špatné zprávy z Tokia. Včera bylo informováno, že stolní tenista Pavel Širuček musel kvůli pozitivnímu testu na covid-19 odstoupit ze svého premiérového olympijského turnaje.Na případu cyklisty Schlegela je vidět, že koronavirus nadále trápí českou výpravu. Po přistání v Tokiu měl pozitivní test na koronavirus jeden z členů realizačního týmu, na další den to byl plážový volejbalista Ondřej Perušič. Poté covid postihl i kouče Simona Nausche a teď posledně i Širučka.V případě Perušiče ještě existuje naděje, že do turnaje s Davidem Schweinerem nastoupí po desetidenní izolaci pouze s jedním skrečovaným zápasem ve skupině, Širuček takové štěstí neměl, startovat už nebude moci. Turnaj stolních tenistů bude rozehrán již v sobotu, den po slavnostním zahájení.„Celá situace nás nesmírně mrzí. Moc jsem se obával toho, že dojde i ke sportovním tragédiím,“ uvedl k situaci sportovní ředitel výpravy Martin Doktor a dodal: „Jenže šíření viru nikdo z nás nedokáže úplně ovlivnit, ať se chrání sebelíp. Musím říct, že obdivuji, s jakým postojem se k téhle situaci postavil jak Pavel, tak před ním i Ondra Perušič a Simon Nausch.“Organizační výbor jen za posledních několik dní informoval o osmi nových pozitivně testovaných na koronavirus v souvislosti s olympiádou. Covid se dotknul například nizozemské skateboardistky Candy Jacobsonové a takwondistky Fernady Aguirreovové z Chile. V izolaci se momentálně nachází také americký plážový volejbalista Taylor Crabb.

soused Způsob na eliminaci soupeře může být různý. Myslím, že ještě užijeme hodně legrace. OH bez diváků a jak se zdá i bez sportovců je naprosté novum v celé historii OH. Ať žije globalizace a USA. 4

marfušenka Tak všichni courejte po světě a nezapomeňte demonstrovat za své nezpochybnitelné právo nakazit jiné lidi, kteří mohou následně zemřít. Třeba vaši nejbližší. 3

