Ruská stíhačka Su-27 doprovodila německou stíhačku nad Baltem

Ruská stíhačka Su-27 doprovodila německou stíhačku nad Baltem

Stíhačka ruského letectva Su-27 doprovodila nad Baltem německou stíhačku F-4, informovalo Národní centrum řízení obrany Ruska. Němci směřovali k ruským... 22.07.2021, Sputnik Česká republika

Nad Baltským mořem byl ve čtvrtek nalezen vzdušný cíl přibližující se k ruským hranicím. „Pro identifikaci cíle a neumožnění narušení státní hranice Ruska byl do vzduchu vyslán stíhač Su-27 z pohotovostní jednotky protivzdušné obrany sil Baltské flotily,“ prohlásilo centrum.Ruská stíhačka německý stroj doprovodila. Poté, co se F-4 otočila směrem od hranic Ruska, ruský stroj se vrátil na svoji stálou základnu. „Let ruské stíhačky byl proveden přísně podle pravidel využívání mezinárodního vzdušného prostoru. K narušení ruské hranice nedošlo,“ sdělili ve zprávě.V poslední době došlo k aktivizaci a růstu počtu podobných aktivit u hranic Ruska ze strany západních zemí. Ruské ministerstvo obrany opakovaně vyzvalo západní partnery, aby zastavili tyto činnosti.Ukrajinské cvičeníVčera jsme informovali, že Ukrajinské ozbrojené síly provedly cvičení s cílem odrazit nálety na hranici s Krymem.„V rámci taktického výcviku jednotek protivzdušné obrany (…) proběhl výcvik bojových posádek protiletadlových raketových systémů Buk s cílem odrazit letecký úder cvičného nepřítele,“ uvedlo ve zprávě ukrajinské ministerstvo obrany na svém profilu na Facebooku.Ze zprávy vyplývá, že divize protiletadlového raketového systému provedla přesun o vzdálenosti několika kilometrů, nasadila systémy Buk do nepřipravených pozic, provedla vyhledávání, identifikaci, zachycení a sledování vzdušných cílů a poté provedla cvičné starty.Ukrajinští vojáci často provádí cvičení na hranicích s Krymem. Například v době od 28. června do 10. července se v Černém moři konaly společné manévry s NATO Sea Breeze - 2021, kterých se zúčastnilo pět tisíc vojáků, 40 letadel a více než 30 lodí.

