Slovenský ministr Naď: Vojáci převzali prvních osm houfnic Zuzana 2

Slovenský ministr Naď: Vojáci převzali prvních osm houfnic Zuzana 2

Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď dnes informoval o tom, že profesionální vojáci si ve městě Martin vyzvedli prvních osm samohybných kanónových houfnic... 22.07.2021, Sputnik Česká republika

Na tiskové konferenci na 11. mechanizovaném praporu města Martin ministr dále uvedl, že v minulosti resort investoval především do vzdušných sil, proto současné vedení resortu obrany považuje za prioritu investovat do pozemních sil.Houfnice budou sloužit ze samohybného dělostřeleckého oddílu Michalovce. Naď má za to, že houfnice zvýší způsobilosti nepřímé palební podpory manévrových jednotek Pozemních sil a to při nasazení na vlastním území, v rámci operací NATO i EU.Celkově projekt počítá s 25 kusy této techniky spolu s příslušenstvím, trenažérem, sadami náhradních dílů i municí s komponenty.Průběžně do konce roku 2021 Ozbrojené síly SR obdrží dalších osm kusů houfnic a do konce příštího roku zbylých 9 kusů.Ohledně tohoto kroku resortu se pod příspěvkem slovenského ministra obrany na sociální síti rozhořela bouřlivá diskuze. Někteří tuto novinku vítali, ostatní si ale neodpustili připomínky.Někteří uživatelé se ptali, kde se budou používat.„Jenom, kde je budou používat,“ ptá se jeden z uživatelů.Někteří v této souvislosti uvedli, že by se snad houfnice mohly využívat při odstraňování škod po povodních i jiných přírodních živlech.„Super těším se, jak budou pomáhat. Když už je ten mír, tak alespoň při záplavách a jiných živelních katastrofách,“ připojila se další.Někteří si ale neodpustili rýpnutí kvůli fiasku v Česku a také kvůli příliš vysoké ceně nových zařízení.„Jenže jejich cena je extrémně přestřelená, proto je i Češi odmítli. Dostanou mnohem levnější a kvalitnější z Francie,“ míní další uživatel.

