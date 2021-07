https://cz.sputniknews.com/20210722/slovensky-premier-se-pustil-do-opozice-mini-ze-bojem-proti-ockovani-hazarduje-se-zivoty-lidi-15226748.html

Slovenský premiér se pustil do opozice. Míní, že bojem proti očkování hazarduje se životy lidí

Slovenský premiér se pustil do opozice. Míní, že bojem proti očkování hazarduje se životy lidí

Slovenský premiér Eduard Heger uvedl, že by si slovenská opozice měla sáhnout do svědomí a přestat z boje proti očkování vytloukat politický kapitál a tím... 22.07.2021, Sputnik Česká republika

Eduard Heger nazval boj slovenské opozice vůči očkování proti koronaviru slovenským fenoménem, který v jiných zemích nedosahuje takového rozsahu. Podle Hegera opozice dělá v boji proti protikoronavirovým opatřením dýmovou clonu. Premiér nepovažuje za správné, aby opozice bojovala proti opatřením, která mají sloužit na ochranu životů a zdraví obyvatelstva.Koalice má podle premiéra za to, že konstruktivně požádala opozici o spolupráci v očkovací kampani.Podle slovenského premiéra dělá vláda pro posílení očkovací kampaně všechno, co je v jejích silách. Kampaň je založena především na vysvětlování. Má za to, že síla třetí vlny pandemie bude záviset na tom, jak se budou lidé podílet na protiepidemických opatřeních.Motivování k očkováníSlovenské ministerstvo financí včera na své stránce zveřejnilo podrobnější informace o očkovací prémii a zprostředkovatelském bonusu. Takovým způsobem se na Slovensku snaží motivovat co největší počet lidí k očkování proti koronaviru.Všichni, kteří se dali, nebo se plánují dát očkovat, můžou získat finanční odměnu neboli očkovací prémii. Způsob, jak se o finanční výhru ucházet, je jednoduchý. Naočkovaná osoba se od 1. srpna 2021 musí zaregistrovat na webové stránce www.bytzdravyjevyhra.sk, člověk tak bude automaticky zařazen do losování o finanční částku.Kromě očkovací prémie se občané můžou ucházet i o takzvaný zprostředkovatelský bonus. Zprostředkovatelský bonus představuje finanční odměnu pro osoby, které motivovaly jiné ve svém okolí k očkování. Zprostředkovatel může získat bonus tak, že očkovaná osoba se od 1. srpna zaregistruje na zmíněném webu a získá specifický kód a ten následně odevzdá osobě, neboli zprostředkovateli, která ji motivovala k očkování.

