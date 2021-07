https://cz.sputniknews.com/20210722/stefec-odposlouchavan-je-kazdy-at-madar-ci-cech-velkym-spiclem-je-prizracny-program-pegasus-15233944.html

Štefec: Odposloucháván je každý, ať Maďar či Čech… Velkým špiclem je přízračný program Pegasus

V souvislosti s Maďarskem Guardian psal, že se tam používá ke špiclování lidí izraelský software Pegasus.

Francouzská neziskovka Forbiden Stories upozorňuje, že vláda Orbána nasadila v Maďarsku na lidi podezřelé z páchání kriminálních činů – a na subjekty představující potenciální bezpečnostní hrozbu pro stát – sofistikovaný sledovací systém Pegasus. Tento systém telefonního sledování pochází od izraelské firmy NSO Group. Zprávu přinesl Guardian, líčí ji tak, že v Maďarsku se monitorovací systém zaměřuje i na nezávislé novináře. Pegasus je ale prý používán nejen v Maďarsku…Jaroslav Štefec: Článek v The Guardian, levicově orientovaném britském tabloidu (při vší úctě k jeho již více než dvousetleté historii), je typický na zakázku vyrobený dezinformační fake. Byl sepsán na základě údajného „vyšetřování“ sledování mobilních telefonů tzv. „opozičních“ maďarských novinářů pomocí „špionského“ spyware s názvem Pegasus izraelské provenience. Na „vyšetřování“ se měly podílet hned dvě neziskovky – francouzská, označovaná jako Zakázané příběhy, údajně „pečující“ o pronásledované novináře, a dále na základě zkušeností několika posledních desetiletí stále méně seriózní a důvěryhodná „nadnárodní“ Transparency International. Nejspíš proto právě TI samotný článek jako zdroj nezmiňuje, ačkoliv v jiných pramenech je uváděn.Už samotná rétorika článku v podstatě vylučuje možnost, že by snad byl sepsán s cílem ochrany práv „bezúhonných“ maďarských novinářů (a soudců, kteří k tomu byli jaksi dodatečně přibaleni) nebo dokonce v jakémsi záchvatu starosti o svobodu a demokracii v Maďarsku ze strany redakční rady Guardianu. Ve skutečnosti jde o součást stále sílící kampaně proti odbojnému premiérovi Orbánovi a o pečlivě promyšlený krok „umravňovací“ hybridní války, vedené proti Maďarsku.Termín „hybridní válka“ používám naprosto cíleně. Jde totiž o součást cílené, plánovité kampaně, vedené na mnoha úrovních vůči některým členským zemím EU. Prostřednictvím uměle vykonstruovaných kauz jsou vyvolávány „občanské“ nepokoje, sloužící k zastrašování a oslabování, případně i k odstraňování nepohodlných politiků a vlád zemí, odmítajících přijímání nelegálních imigrantů, jejichž kultura, tradice a výchova jsou nám naprosto cizí, odmítajících přijmout jako kánon biologický, psychologický a sociální konstrukt o existenci 51 pohlaví, případně odmítajících jako kacířskou myšlenku, že by dva stejnopohlavní jedinci snad mohli zplodit potomka, jen co jim bude umožněno uzavřít před Bohem a lidmi svazek manželský.Tolik tedy k článku samotnému, který významně ztratil na pikantnosti poté, co se ukázalo, že Maďarsko není ani zdaleka jediným státem, využívajícím Pegasus a jiné systémy jako zdroj informací nejen o protivnících, ale i o spojencích.V říjnu 2013 totiž přinesl právě The Guardian jako první informaci, usvědčující USA, že americká tajná služba NSA odposlouchávala prostřednictvím systému PRISM kromě telefonátů milionů Francouzů rovněž mobilní komunikaci více jak tří desítek světových politiků, a to včetně německé kancléřky a francouzského prezidenta. V této souvislosti je zajímavé, že vedení EU neoznačilo ani USA, ani tehdy úřadujícího prezidenta Obamu za „ohrožení demokracie a svobody“, ačkoliv závažnost této kauzy o mnoho řádů převyšuje tu „maďarskou“.Maďaři prý pořídili systém od Izraelců. Ti odmítají, že by se nasbíraná data od cílů, které monitoruje maďarská vláda, dostávala i k nim. NSO také tvrdí, že nedostává konkrétnější zadání od izraelské vlády.Samozřejmě, vždyť Izrael patří v oboru vyhledávání informací v digitálním prostoru k absolutní světové špičce. Věřím také tomu, že NSO nedostává konkrétní zadání od izraelské vlády. Je ale jisté, že o jeho distribuci právě vláda státu Izrael rozhoduje. Už jen z principu fungování mezinárodních smluv o obchodu s vojenským a bezpečnostním materiálem, kam Pegasus nepochybně patří.Určitě také dochází k jeho upgrade a rozhodně také ke zjišťování toho, zda není dále šířen a distribuován do „nepovolených“ oblastí. Protože mám určitou představu o fungování systémů, jako je Pegasus, jsem si také prakticky jist, že jeho tvůrci mají přístup k některým informacím, který systém získává. Jsem si však také jist, že pravděpodobnost jejich zneužití je téměř nulová. Už proto, že se jedná o neskutečně drahý systém, který je pro společnost NSO a Izrael skvělým vývozním artiklem. Mám pocit, že podobná tvrzení, jako je to o distribuci sledovaných dat do Izraele, jsou jen cíleným přihříváním oblíbené protiizraelské rétoriky vedení EU.Pegasus prý umí kontrolovat celý obsah telefonu, včetně zašifrované komunikace pomocí aplikací (Skype atd.…)Na Pegasu je unikátní především jeho způsob pronikání do přístrojů zájmových osob. Že dokáže skrytě předávat informace o šifrované komunikaci, o tom vůbec nepochybuji. To umí i podstatně méně sofistikované systémy. Nepochybuji také o tom, že si dokáže poradit i s aplikacemi jako je WhatsApp, Threema a další (o Skype bych v souvislosti s pojmem „šifrovaná komunikace“ raději vůbec nehovořil).Orbánův mluvčí soudí, že jde o novinářskou paranoiu a projev „orbánofóbie“. Maďarská vláda dle Guardianu odmítá, že by byl Pegasus použit účelově.O tom, co je nebo není pro vlády a jejich zpravodajské služby důležité a kam se napře pozornost (rozuměj – které telefony se stanou sledovaným zdrojem) dnes rozhoduje vysoce sofistikovaná umělá inteligence, která se v těchto systémech využívá k analýze předávaných informací. Sledování odposlechem, tak oblíbené u autorů různých špionážních románů, je dnes vzhledem k masovosti odposlechů až na přesně cílené výjimky prakticky vyloučeno. Takováto nařčení dnes slouží spíše k umělému pozvednutí upadající prestiže a také uvadajícímu financování „nezávislých“ ze zahraničí.Novináři, kteří varují před systémem Pegasus v Maďarsku, si myslí, že vláda chce znát myšlení žurnalistů dopředu a vlastně kontrolovat záměry médií.Samozřejmě že každá vláda chce znát úmysly svých byť jen potenciálních nepřátel (což je v dnešní době vlastně jedna kategorie). Úmysly (nejen) maďarské vlády lze s jistou kapacitní a zdrojovou redukcí úspěšně odvodit od praxe americké vlády. Když si článek přečtete skutečně pozorně, zjistíte, že zaměření systému Pegasus na „nezávislé“ maďarské novináře sice nelze vyloučit, ale ani potvrdit.Maďarský investor Zoltán Varga dokonce říká, že metody sledování v Maďarsku zahrnují i běžné vizuální sledování subjektů pomocí dopravních prostředků a agentů… Guardian píše, že sledování se dřív netýkalo novinářů a právníků. Nyní prý zahrnuje i je.Naprosto na rovinu – nasazování sofistikovaných odposlechů a dalších zpravodajských prostředků a postupů na zákonem předpokládané osoby je v civilizovaném světě naprosto běžné a rutinní. Musím ovšem konstatovat, že naprosto běžné a rutinní je i jejich zneužívání. Sám jsem se stal v roce 2010 obětí diskreditační akce, organizované tehdejším vedením Vojenského zpravodajství s cílem zabránit mému jmenování do čela úřadu, zajišťujícího nákupy pro AČR. Je proto nelogické, že se v této souvislosti píše a hovoří jen o Maďarsku. Dělají to všichni, ale mluví se jenom o někom.Musím se ale také ptát, zda a v čem by měli být novináři většinově soukromých mainstreamových médií (ochotně píšící – bez sebemenších důkazů na zakázku svých majitelů a donátorů – v podstatě cokoliv proti komukoliv, /případně úplatní soudci, jako byl nechvalně proslulý Berka a další/), natolik výjimeční, že by se jich nasazení zpravodajských prostředků nesmělo týkat?Vždyť právě úplatní novináři a jimi šířené cílené dezinformace jsou často nositeli různých pseudokauz v ČR, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Jsou také prostředníky rozdmychávání nepokojů a nesmyslných „protirežimních“ vystoupení v těchto zemích (shodou okolností členů uskupení V4). A o tom, jak úplatní soudci narušují obecné povědomí o rovnosti před zákonem a v konečném důsledku i pochybnosti o samotných základech právního státu mezi občany snad ani nemá smysl hovořit.Hluboce si vážím poctivých novinářů a poctivých právníků a soudců. Musím však konstatovat, že stejně jako jsou tito lidé a jejich služba nám, občanům, solí demokracie a svobody, pak jejich „zvrhlé“ protějšky, zneužívající svých profesí k vlastnímu obohacení ve prospěch zájmů nepřátelských jejich zemím, jsou pro svobodu a demokracii naopak obrovským rizikem. A použití zpravodajských prostředků k odhalení jejich skutečných záměrů, donátorů a loutkovodičů je podle mého názoru plně na místě.Bývalý policejní prezident Jiří Kolář prohlásil: „Pokud jste slušný člověk, klidně mluvte po telefonu a neřešte, kdo vás odposlouchává…“Pan bývalý policejní prezident Kolář je demokrat každým coulem. Sociopat s podobnými názory se NIKDY neměl dostat nejen do pozice policejního prezidenta, ale vůbec k policii. Ostatně právě policisté mi v rámci již zmíněné diskreditační kampaně proti mé osobě podstrčili do auta pistoli s vypilovaným číslem a snažili se mě obvinit z nedovoleného ozbrojování. Slušný člověk si ve svobodné, demokratické společnosti musí být jist, že ho nikdo neodposlouchává. Že tento úzus platí, tím si jist nejsem.Díky za rozhovor.

2021

